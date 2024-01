Madrid (awp/afp) - L'Espagne a accueilli plus de 84 millions de touristes étrangers en 2023, soit un chiffre record, selon le ministre du Tourisme, qui a dit vendredi s'attendre à une nouvelle hausse de fréquentation et de recettes touristiques cette année.

"2023 a été une année très positive, une année record", a déclaré, lors d'un point presse, Jordi Hereu, en précisant, une semaine avant la publication des chiffres officiels, que l'Espagne avait accueilli "plus de 84 millions" de visiteurs en un an.

Ce chiffre est "supérieur de 19% à celui de l'an passé" et "de 1% aux chiffres de 2019", dernière année avant la pandémie de Covid-19 et date du dernier record, avec 83,7 millions de touristes internationaux, a-t-il ajouté.

Cela a permis à l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, d'engranger 108 milliards d'euros de recettes, soit 17% de plus qu'en 2019.

"Les dépenses sont un élément fondamental et le seront de plus en plus dans notre stratégie", a insisté le ministre, en rappelant que l'objectif de l'Espagne était de faire monter en gamme son secteur touristique.

Jordi Hereu s'est par ailleurs dit optimiste pour 2024.

Sur le seul premier trimestre, le ministre a dit prévoir 23,2 millions de visiteurs étrangers, soit 11% de plus que sur les trois premiers mois de 2023, et 30 milliards de dépenses touristiques, soit 11% de plus sur un an.

Dans un rapport publié mercredi, l'organisation patronale Exceltur a estimé que le secteur touristique dans son ensemble (national et international) avait généré l'an dernier 187 milliards d'euros de recettes, soit 12,8% du PIB espagnol.

Selon Exceltur, cette dynamique a profité à l'ensemble du pays, et notamment aux régions tournées vers la mer, comme les îles Baléares (recettes en hausse de 26%), les Canaries (+23%), la Catalogne (+17%) et le Pays basque (+21%).

Elle devrait se poursuivre en 2024, avec un niveau de recettes touristiques attendu autour de 200 milliards d'euros. "Si cette prévision se réalise, le tourisme contribuera à hauteur de 41,4% à la croissance économique espagnole", a souligné l'organisation patronale.

afp/rp