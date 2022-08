L'Espagne a reçu 7,5 mlns de visiteurs en juin, se rapproche des niveaux pré-pandémie

MADRID, 2 août (Reuters) - Plus du double de touristes ont visité l'Espagne en juin comparé au même mois l'année dernière, et ils ont dépensé près de trois fois plus pendant leur séjour, ont révélé des données de l'Institut national des statistiques espagnol publiées mardi.

En juin, 7,5 millions de visiteurs ont dépensé près de 9 milliards d'euros, alors que le plus grand et important secteur économique de l'Espagne se rapproche des niveaux pré-pandémie.

Avant que la pandémie ne mette en pause les voyages en 2020, l'Espagne a reçu un total de 38,2 millions de touristes en 2019, dont 8,8 millions en juin.

"Au cours de ces six mois (de 2022), nous avons déjà dépassé les 30 millions de touristes internationaux, ce qui représente 80% du volume pré-pandémie, mais en termes de dépenses, nous sommes déjà à 90% des niveaux pré-pandémie", a déclaré la ministre du Tourisme María Reyes Maroto.

"Si la tendance se poursuit, nous serons clairement aux niveaux pré-pandémie (à la fin de l'année)", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement espagnol s'attend à ce que les arrivées de touristes atteignent 90% des volumes pré-pandémie pendant la saison estivale, les Européens du Nord ignorant les inquiétudes liées à l'inflation et réservant encore plus de voyages qu'en 2019. (Reportage Christina Thykjaer; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)