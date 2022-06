L'Espagne approuve un programme d'aide de 9,5 milliards de dollars pour les familles vulnérables

L'annonce de ces mesures est intervenue après que le gouvernement a approuvé le paquet de 5,5 milliards d'euros (5,80 milliards de dollars) de dépenses pour les familles et de 3,6 milliards d'euros (3,80 milliards de dollars) de réductions d'impôts lors d'une réunion extraordinaire du cabinet.

Les pensions seront augmentées de 15 % pour les personnes les plus vulnérables au moment de la retraite, y compris les veuves et les handicapés, ce qui représente une augmentation mensuelle de 60 euros (63 dollars).

À partir de septembre, une réduction de 50 % sera introduite pour ceux qui bénéficient déjà de voyages subventionnés sur les services ferroviaires ou de bus de l'État national, plus une réduction de 30 % pour ceux qui utilisent les services régionaux.

Les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à 14 000 euros (14 775 dollars) par an ou qui sont au chômage recevront un versement unique de 200 euros (210 dollars). Les prix des bonbonnes de gaz, un moyen courant de chauffer les maisons en Espagne, seront fixés jusqu'au 31 décembre.

Les personnes les plus exposées à la hausse des prix de l'énergie, notamment l'industrie de la pêche et les agriculteurs, pourront bénéficier d'exemptions de sécurité sociale.

"Nous gouvernons pour les classes moyennes et ouvrières de ce pays, même si nous savons que cela contrarie certaines puissances économiques", a déclaré M. Sanchez aux journalistes.

Le gouvernement présentera un projet de loi visant à réduire de moitié la TVA sur les factures d'électricité pour la ramener à 5 %, ce qui, selon M. Sanchez, devrait entrer en vigueur dès janvier.

Le nouveau paquet sera en vigueur jusqu'à la fin de 2022, a déclaré Sanchez vendredi.

Ce paquet fait suite aux mesures approuvées en mars et en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin, d'un montant de six milliards d'euros d'aides directes et de réductions d'impôts et de 10 milliards d'euros de prêts à taux réduit pour aider les entreprises et les ménages à faire face à la hausse des prix du carburant.

(1 $ = 0,9475 euros)