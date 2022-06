L'Espagne dit vouloir défendre ses intérêts après la suspension du traité de coopération avec l'Algérie

MADRID, 9 juin (Reuters) - L'Espagne va "défendre fermement" ses intérêts nationaux face à la décision de l'Algérie de suspendre un traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, a déclaré jeudi à la presse le ministre espagnol des Affaires étrangères.

"Nous analysons la portée et les conséquences nationales et européennes de cette mesure de manière sereine et constructive, mais aussi avec fermeté pour défendre l'Espagne et les intérêts des Espagnols et des entreprises espagnoles", a déclaré Jose Manuel Albares aux journalistes.

Il a ajouté que l'Espagne surveillait les flux de gaz en provenance d'Algérie, son principal fournisseur, et qu'ils n'étaient pour l'instant pas affectés par le conflit diplomatique.

L'Algérie a annoncé mercredi la suspension d'un traité d'amitié vieux de 20 ans, après des mois de tensions entre les deux pays liées au rapprochement entre Madrid et le Maroc sur la question du Sahara occidental. (Reportages Emma Pinedo, Belen Carreno et Inti Landauro; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)