L'Espagne et le Portugal vont plafonner les prix de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles alors que la guerre en Ukraine fait grimper les factures d'énergie

Les gouvernements européens s'efforcent de gérer la flambée des prix du gaz et de l'électricité, poussés à la hausse par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les deux pays prévoient de développer massivement la production d'énergie renouvelable au cours de cette décennie, afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles - mais à court terme, ils cherchent des moyens de freiner le coût de l'électricité, qui est souvent fixé par les producteurs de gaz.

L'Espagne a confirmé jeudi que son programme, ainsi que celui du Portugal, sera lancé le 14 juin. La Commission européenne a confirmé mercredi que le régime était conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État et a reconnu le préjudice que la hausse des prix avait causé à leurs économies.

La mesure réduirait le prix de gros de l'électricité dans la région ibérique en abaissant le coût des combustibles fossiles - gaz et charbon - que les centrales électriques utilisent pour produire de l'électricité, ce qui leur permettrait de vendre l'électricité à des prix plus bas.

L'Espagne et le Portugal paieraient aux centrales électriques au gaz la différence entre le prix du gaz sur le marché et un prix du gaz plafonné. Le prix sera plafonné à 40 euros par mégawattheure pendant six mois, après quoi il augmentera de 5 euros par MWh par mois jusqu'au 31 mai 2023, date d'expiration de la mesure.

Les données de l'opérateur du marché du gaz espagnol Mibgas ont montré que le gaz se négociait à un prix quotidien de 71,25 euros par MWh et à un prix mensuel de 71,50 jeudi.

Le régime devrait coûter 6,3 milliards d'euros à l'Espagne et 2,1 milliards d'euros au Portugal. Ce montant sera financé par les "revenus de congestion" que l'Espagne perçoit sur les échanges transfrontaliers d'électricité entre l'Espagne et la France, et par une redevance que les gouvernements espagnol et portugais imposeront aux acheteurs qui bénéficient de la mesure.

(1 $ = 0,9377 euros)