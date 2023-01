L'Espagne étudie une connexion électrique avec la France parallèlement à un pipeline d'hydrogène

Le gouvernement espagnol, qui a critiqué l'isolement énergétique du pays par rapport aux autres parties de l'Europe, fait valoir que l'amélioration des connexions avec la France contribuera à renforcer la sécurité énergétique de l'Europe et facilitera la réalisation de ses objectifs climatiques.

En décembre, l'Espagne a déclaré que le corridor dit BarMar, entre les villes portuaires de Barcelone et de Marseille, devrait coûter environ 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars), avoir une capacité de 2 millions de tonnes d'hydrogène par an et être prêt d'ici la fin de la décennie.

M. Ribera a déclaré jeudi que le projet de pipeline "avançait très bien".

"Nous avons convenu d'étudier la possibilité d'utiliser la même voie et les mêmes travaux publics pour certaines des interconnexions électriques que nous avons en attente (avec la France)", a ajouté Mme Ribera à l'issue d'un sommet bilatéral à Barcelone, où elle a rencontré son homologue français.

L'Espagne et la France ont toutes deux demandé un financement de l'Union européenne pour ce projet.

Mme Ribera a déclaré qu'elle pensait que l'interconnexion électrique était réalisable, mais que si elle reliait Barcelone et Marseille, son tracé exact devait être étudié.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le Président français Emmanuel Macron, qui a dirigé le sommet, ont entretenu une relation étroite au fil des ans.

Cependant, ils ont été brièvement en désaccord l'année dernière concernant un projet éphémère de gazoduc à travers les Pyrénées visant à atténuer la crise énergétique de l'Europe.

Il a été soutenu par l'Espagne mais rejeté par la France, qui a fait valoir que deux gazoducs existants étaient sous-utilisés.

Les deux pays, ainsi que le Portugal, ont alors convenu de construire un nouveau corridor vert à hydrogène, baptisé H2MED, comme solution alternative.

(1 $ = 0,9258 euros)