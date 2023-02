L'Espagne immobilise un pétrolier suite à un déversement de carburant en Méditerranée

Les côtes méditerranéennes et atlantiques de l'Espagne sont devenues des plaques tournantes de l'activité maritime, y compris le transfert de pétrole connu sous le nom d'opérations de navire à navire (STS), qui, selon des sources de l'industrie, deviennent un problème de sécurité croissant.

Les autorités espagnoles ont déclaré avoir intercepté le Lagertha après qu'un déversement d'hydrocarbures ait été détecté par des capteurs d'avion et un radar satellite le 11 février.

"La nappe, dans la zone arrière du navire, s'étendait sur une zone de 12,7 kilomètres carrés", a déclaré mardi dans un communiqué la flotte marchande espagnole, un département du ministère des transports.

Il a déclaré que le navire était retenu jusqu'à ce que les propriétaires paient une caution de 100 000 euros (106 680 $), ajoutant que sur la base des preuves, les autorités entameront des procédures disciplinaires.

La flotte marchande a déclaré à Reuters que le Lagertha était en pleine mer et qu'elle n'était pas en mesure de mesurer s'il y avait des dommages environnementaux.

Le gestionnaire du navire, Besiktas Shipping Group, basé en Turquie - selon les bases de données du transport maritime et son site Internet - n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En 2021, un autre pétrolier a été intercepté par l'Espagne pour avoir déversé illégalement du pétrole en mer sur quelque 55 kilomètres carrés au large de la côte de La Palma, dans les îles Canaries.

ÉLÉPHANT DÉTENU

Séparément, la flotte marchande a déclaré à Reuters qu'elle avait retenu un autre pétrolier, l'Elephant, le 14 février après que les autorités aient détecté des "déficiences de nature technique et documentaire" lors d'une inspection dans le port de Ferrol, dans le nord-ouest du pays, et également pour avoir omis de notifier à l'administration maritime espagnole des documents relatifs aux opérations STS.

Le propriétaire de l'Elephant, selon les bases de données de navigation, est Hung Phat Maritime Trading, basé au Vietnam, qui n'a pas pu être localisé immédiatement par Reuters pour commentaire.

Les autorités espagnoles ont déclaré que l'Elephant avait transféré une cargaison au pétrolier Maersk Magellan, battant pavillon singapourien, qui a été banni des ports espagnols au début du mois.

Les autorités espagnoles ont déclaré que l'Elephant avait précédemment chargé une cargaison du Nobel battant pavillon camerounais. Ce navire, ont-elles dit, travaillait sous pavillon russe jusqu'au 1er juillet 2022, ce qui constitue une violation des sanctions de l'Union européenne.

La société danoise Maersk Tankers s'est refusée à tout commentaire la semaine dernière au sujet de l'Elephant, mais a déclaré que des documents officiels montraient que la cargaison qu'elle avait transférée sur le Maersk Magellan était d'origine turque. La société exploite le Maersk Magellan.

Le commerce du pétrole et des produits pétroliers liés à la Russie a été compliqué par l'imposition par le Groupe des Sept d'un plafond de prix sur le pétrole russe en décembre et par des mesures distinctes de l'UE visant à interdire l'importation de brut et de produits pétroliers russes.

(1 $ = 0,9374 euros)