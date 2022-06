L'Espagne lutte contre les incendies de forêt alors qu'elle subit une vague de chaleur.

Samedi, l'Espagne se dirigeait vers les températures les plus chaudes de ce début d'été depuis des décennies, avec des prévisions de 40-42 degrés Celsius (104-108 Fahrenheit) à Saragosse dans le nord-est et dans certaines régions de Navarre et de La Rioja dans le nord de l'Espagne, selon l'agence météorologique nationale AEMET.

Ces derniers jours, de nombreuses régions d'Europe occidentale ont souffert de températures anormalement élevées pour la saison, aggravant les craintes liées au changement climatique.

En Espagne, Zamora, près de la frontière avec le Portugal, et la Catalogne, à l'est, ont été parmi les plus touchées par les incendies de forêt.

Aucun décès ou blessure n'a été signalé.

"La nuit a été dure et le travail intense", a déclaré un tweet du gouvernement régional de Castille et Léon, où se trouve Zamora.

Il a déclaré que près de 20 000 hectares de terres avaient été brûlés dans la chaîne de montagnes de la Sierra de la Culebra et que le feu était "toujours actif".

En Catalogne, les pompiers qui tentaient de maîtriser un incendie à Baldomar ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la journée de samedi soit "compliquée" par "des températures très élevées et un fort vent du sud".

Des flammes crépitent et font rage dans les airs à la périphérie du village de Caudiel, à Castellon, dans l'est de l'Espagne.

Les pompiers, qui portaient des masques, des lunettes de protection et des casques, ont lutté pour maîtriser les incendies. Ils ont aidé à évacuer les résidents, dont certains ont traîné leurs chiens et leurs chevaux, alors que la fumée s'élevait dans le village.

À Tolède, au sud-ouest de Madrid, le parc à thème du Puy du Fou a évacué plus de 3 000 personnes vendredi, alors que les incendies se rapprochaient de son périmètre.