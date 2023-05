Les électeurs espagnols se rendent aux urnes dimanche pour des élections régionales et municipales, dont les résultats serviront de baromètre pour les élections générales de fin d'année.

Les élections se déroulent dans 12 régions et 8 000 villes, dont la plupart sont actuellement dirigées par le parti socialiste (PSOE) au pouvoir. Les sondages prédisent des gains pour le Parti populaire (PP) conservateur, qui, s'ils se répètent plus tard dans l'année, pourraient renverser l'actuelle coalition de gauche.

Le scrutin a débuté à 9 heures (7 heures GMT) et se terminera à 20 heures. Plus de 35 millions de personnes ont le droit de voter.

La campagne a été marquée par plusieurs controverses, allant d'allégations de fraude électorale dans de petites villes à un cas sans précédent d'enlèvement.

Les sondages et les experts prédisent que les élections seront serrées dans de nombreuses régions, avec peu de majorités claires, sauf dans la région de Madrid, où la présidente régionale Isabel Diaz Ayuso du PP pourrait être réélue avec une majorité absolue.

Certains sondages suggèrent une course serrée dans la région de Valence, qui, avec une population de près de 5 millions d'habitants, représenterait un revers majeur pour le PSOE. L'Aragon et les îles Baléares pourraient également basculer en faveur du PP, selon les sondages.

Les élections pourraient également marquer le début d'un retour à un système bipartite dominé par le PSOE et le PP après une décennie de plus grande participation des petits partis tels que le parti de gauche Podemos, le partenaire junior du gouvernement, et le parti centriste Ciudadanos. Ces deux partis pourraient avoir du mal à atteindre les 5 % de voix nécessaires pour être représentés dans de nombreuses régions.

D'autre part, le PP devra probablement compter sur le parti d'extrême droite Vox pour former des gouvernements dans plusieurs régions, ce qui pourrait préfigurer un gouvernement de coalition de droite après les élections générales.