L'Espagne propose à l'Open Arms d'accoster à Algésiras

MADRID, 18 août (Reuters) - Le gouvernement espagnol a proposé dimanche au navire humanitaire Open Arms à bord duquel se trouvent toujours une centaine de migrants secourus en Méditerranée de venir accoster à Algésiras, à l'extrême sud du pays.

L'Open Arms attend depuis plus de deux semaines l'autorisation d'accoster sur l'île italienne de Lampedusa.

Malgré un accord européen de répartition des 134 personnes secourues au large de la Libye, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini lui interdit l'accès au port. A la demande du président du Conseil Giuseppe Conte, le chef de file de la Ligue, parti d'extrême droite, a toutefois autorisé samedi le débarquement de 27 mineurs isolés.

Il reste 107 passagers à bord, et leur sécurité ne peut plus être garantie, a déclaré samedi l'ONG espagnole qui a affrété le navire. Les conditions de vie se sont considérablement dégradées et des rixes opposent fréquemment les passagers excédés, souligne l'ONG.

L'Espagne et cinq autres Etats membres de l'Union européenne (la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal et le Luxembourg) ont accepté cette semaine de prendre en charge une partie des personnes secourues par l'Open Arms. Cet accord de répartition reste d'actualité, a précisé le gouvernement espagnol.

"L'Espagne agit toujours en cas d'urgences humanitaires", a déclaré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui appelle dans le même temps à la nécessité d'apporter une solution européenne au défi que posent les migrations dans le respect des "valeurs européennes de progrès et d'humanisme".

Il critique aussi la "réponse inconcevable des autorités italiennes", en particulier du ministre de l'Intérieur.

Salvini, qui manoeuvre par ailleurs pour obtenir des élections législatives anticipées, a réaffirmé samedi que l'Open Arms aurait pu gagner les côtes espagnoles après avoir secouru les migrants.

