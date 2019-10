L'Espagne propose d'organiser la COP25 à la place du Chili

(Actualisé avec source gouvernementale espagnole)

SANTIAGO, 31 octobre (Reuters) - L'Espagne a proposé d'organiser la COP25 sur le climat à la place du Chili, qui y a renoncé en raison du mouvement de contestation sociale qui agite le pays sud-américain.

Le gouvernement espagnol a indiqué jeudi dans un communiqué que son chef, Pedro Sanchez, avait fait savoir qu'il était prêt à accueillir à Madrid la conférence organisée par les Nations unies. Cette proposition sera étudiée lundi prochain lors d'une réunion à Bonn, en Allemagne, a-t-il ajouté.

Le président chilien Sebastian Pinera a précisé que Pedro Sanchez s'était dit prêt à accueillir la conférence aux dates prévues, du 2 au 13 décembre.

De source gouvernementale espagnole, on disait jeudi soir qu'il était pratiquement acquis que la COP25 aurait lieu à Madrid, et que la décision serait prise formellement lundi à Bonn. (Dave Sherwood, avec Nathan Allen et Belen Carreno Version française Tangi Salaün)