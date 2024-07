Madrid (awp/afp) - Dans le sillage des principaux organismes internationaux, le gouvernement espagnol a revu à la hausse dimanche ses prévisions de croissance pour 2024 et 2025, afin de tenir compte du dynamisme de l'économie ibérique, à l'origine de fortes créations d'emploi.

"Nous allons réviser notre prévision de croissance pour 2024 à 2,4%, soit quatre dixièmes de plus" que l'hypothèse jusque-là retenue (2%), a annoncé le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo dans un entretien au quotidien El Pais.

Concernant 2025, l'hypothèse retenue par le gouvernement est désormais de "2,2%, soit trois dixièmes de plus" que la prévision actuelle, précise le ministre, qui se dit par ailleurs optimiste pour l'évolution du chômage au cours des prochains mois.

Le gouvernement, qui validera officiellement ces nouvelles prévisions mardi lors du Conseil des ministres, s'attend ainsi à la création de "plus d'un million d'emplois" entre 2024 et 2025, selon le responsable socialiste.

Interrogé par El Pais sur les raisons de ces révisions, Carlos Cuerpo évoque les bons chiffres de l'économie espagnole depuis le début de l'année, portée par "deux moteurs principaux": "les exportations et les investissements".

"Nous avons une croissance équilibrée, avec une contribution positive de la demande intérieure et du secteur étranger. Et nous voyons que les investissements vont augmenter de manière significative cette année, avec des taux proches de 4% ou plus", détaille-t-il.

"Comme une fusée"

Ces révisions étaient largement attendues, au vu du dynamisme économique de l'Espagne - qui profite à plein depuis deux ans de la forte reprise du tourisme mais aussi des fonds du plan de relance européen post-Covid, dits "Next Generation".

L'an dernier, le pays a ainsi enregistré une croissance de 2,5%, bien supérieure à la moyenne de l'Union européenne (0,4%). Et cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre avec une hausse du PIB de 0,8%, deux fois plus élevée que la prévision de la Banque d'Espagne.

Ces chiffres ont permis à Madrid de ramener son déficit public à 3,7% du PIB, contre 4,7% en 2022. Le chômage est retombé pour sa part à 11,80% de la population active contre 12,87% fin 2022, avec un chiffre record de 21,25 millions d'emplois pourvus.

"L'économie espagnole traverse l'un de ses meilleurs moments. Nous enregistrons record sur record", s'est réjoui récemment le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, en assurant que l'Espagne avançait "comme une fusée" et servait de "locomotive" à l'UE en ce qui concerne les créations d'emploi.

"Réduction de la dette"

Interrogé sur l'impact des nouvelles prévisions de croissance sur les finances publiques espagnoles, Carlos Cuerpo n'a pas dévoilé dimanche les nouveaux chiffres de déficit et de dette publique qui seront retenus par Madrid dans son projet de budget 2025.

"Le gouvernement va continuer à réduire progressivement son déficit", a toutefois rappelé le ministre, en réitérant l'engagement pris par Madrid de revenir cette année sous la barre des 3% de déficit public exigée par les traités européens.

"Ce qui est particulièrement important pour moi, c'est que si l'on retire ce que nous dépensons en intérêts, nous avons déjà un excédent budgétaire. Cela contribue à la réduction de la dette", insiste le ministre.

A l'instar de Madrid, l'ensemble des organismes économiques internationaux ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'Espagne ces dernières semaines, saluant la capacité de résilience du pays, dans un contexte international pourtant compliqué.

Le FMI prévoit ainsi désormais une croissance de 2,4% pour 2024 et de 2,1% pour 2025, grâce à la forte consommation des ménages, qui devrait profiter du reflux de l'inflation et de la baisse des taux d'intérêt.

La Banque d'Espagne s'attend pour sa part à une hausse de 2,3% en 2024 et de 1,9% l'année prochaine. "L'activité devrait connaître à nouveau un niveau d'expansion notable" dans le pays, a estimé la banque centrale dans un rapport publié mi-juin.

