L'Espagne se tourne vers l'Afrique et fait pression sur l'OTAN et ses alliés au sujet de la migration due à l'Ukraine.

L'Espagne réoriente sa politique étrangère vers l'Afrique tout en faisant pression sur l'UE et l'OTAN afin d'obtenir un soutien pour faire face aux migrations en provenance du continent, aggravées par l'invasion de l'Ukraine, ont déclaré à Reuters deux hauts fonctionnaires et deux sources diplomatiques.

L'Espagne profitera d'un sommet de l'OTAN à Madrid cette semaine pour faire valoir son point de vue et demandera probablement un partage accru des renseignements par l'alliance, notamment sur les questions liées à la migration, ont déclaré les diplomates.

Avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez avait relancé une stratégie mise en veilleuse par les gouvernements précédents, consistant à collaborer avec des partenaires africains pour contenir les migrations et s'attaquer aux causes profondes telles que l'instabilité et le changement climatique, ont déclaré deux responsables proches de lui.

Cette volonté a maintenant pris un caractère plus urgent, ont-ils ajouté.

"Nous cherchons à établir de bonnes relations avec tous les voisins qui nous entourent et à gérer conjointement des phénomènes que personne, pas même l'État le plus puissant de la planète, ne peut gérer seul", a déclaré à Reuters le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares. Il a refusé de donner des détails.

L'Espagne, ses voisins du sud et les responsables de l'UE sont de plus en plus alarmés par le fait qu'une crise de la faim aggravée par la perturbation des exportations de céréales de l'Ukraine déclenchera une migration chaotique depuis le Sahel et les régions subsahariennes de l'Afrique, dont le nombre est déjà en hausse cette année, ont déclaré les sources.

Vendredi, au moins 23 migrants sont morts après des affrontements avec les forces de sécurité marocaines alors qu'environ 2 000 personnes tentaient de passer dans l'enclave nord-africaine espagnole de Melilla. Ces dernières semaines, le Maroc a durci les mesures de confinement suite à la nouvelle approche diplomatique de l'Espagne.

La migration par mer vers les îles Canaries, autre point d'entrée risqué mais populaire en Europe, a bondi de 51 % entre janvier et mai de cette année par rapport à l'année dernière, selon les données espagnoles, la période la plus chargée de l'année étant encore à venir.

Graphique :

L'Espagne est utilisée comme porte d'entrée en Europe par les migrants d'autres continents, notamment d'Afrique et d'Amérique latine. Bien qu'elle soit en grande partie un pays de transit, les précédents bonds des arrivées ont mis ses ressources frontalières sous une pression intense.

M. Albares a déclaré que la nouvelle stratégie, qui a vu Sanchez visiter neuf pays africains depuis l'année dernière, était conçue pour éloigner les migrants du danger.

"Nous ne pouvons pas permettre que la Méditerranée, l'Atlantique, deviennent d'énormes tombes aquatiques où chaque année des milliers d'êtres humains meurent alors que tout ce qu'ils aspirent est une vie meilleure", a déclaré Albares.

Les groupes de défense des droits de l'homme et les défenseurs de la migration affirment toutefois que la volonté de l'Espagne d'externaliser l'application de la loi place des personnes vulnérables entre les mains des forces de sécurité de pays ayant un passé d'abus et de police autoritaire.

Les décès au Maroc "sont un symbole tragique des politiques européennes d'externalisation des frontières de l'UE", ont déclaré des groupes, dont l'Association marocaine des droits de l'homme et l'organisation caritative espagnole de défense des migrants Walking Borders, dans une déclaration commune samedi.

Le bureau de M. Sanchez n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS

Signe de son inquiétude croissante, Madrid espère obtenir un engagement au sommet de l'OTAN pour une meilleure gestion des "menaces hybrides", notamment la possibilité que la migration irrégulière soit utilisée comme moyen de pression politique par des acteurs hostiles. Elle fera également pression sur l'OTAN pour qu'elle consacre des ressources à la sécurisation du flanc sud de l'alliance.

Madrid demandera à l'OTAN un "partage des renseignements entre alliés", notamment sur les questions liées à la migration, ont déclaré une source diplomatique espagnole de haut rang et un diplomate européen. Cela pourrait formaliser et élargir la coopération existante en matière de renseignement.

Lors du sommet, l'OTAN renforcera les efforts de coopération avec les pays du Sud et conviendra d'un paquet pour la Mauritanie afin d'aider "la lutte contre le terrorisme, le contrôle des frontières et le renforcement de sa défense et de sa sécurité", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, au journal El Pais ce week-end.

La présence élargie de l'OTAN pourrait permettre à la Mauritanie, qui travaille en étroite collaboration avec l'Espagne, de contribuer à la coordination avec d'autres pays de la région du Sahel, a déclaré Felix Arteaga, analyste principal de la défense à l'Institut Elcano de Madrid, un groupe de réflexion.

Le ministre des Affaires étrangères Albares a refusé de donner des détails sur la manière dont l'OTAN pourrait étendre ses opérations en Afrique.

Des sources de l'OTAN et des universitaires signalent que les propositions de l'Espagne se heurteront à une résistance dans un contexte de besoins contradictoires de la part de pays tels que les voisins vulnérables de la Russie dans les États baltes.

L'Espagne affirme que l'influence croissante de la Russie dans des pays instables, dont la République centrafricaine et le Mali, pays du Sahel, risque d'alimenter l'insécurité au sud de l'Europe.

Citant la présence d'entrepreneurs militaires russes au Mali, le blocus des exportations de céréales de l'Ukraine et la politique de l'alliée de Moscou, la Biélorussie, qui a autorisé l'an dernier les migrants à entrer dans l'UE, Madrid affirme que le président Vladmir Poutine pourrait utiliser la migration et la faim dans le cadre de son effort de guerre.

"Poutine veut utiliser la crise alimentaire pour orchestrer une répétition de la crise migratoire de l'ampleur de celle que nous avons connue en 2015-16 pour déstabiliser l'UE", a déclaré à Reuters un responsable de l'Union européenne.

Moscou nie toute responsabilité dans la crise alimentaire, imputant aux sanctions occidentales qui limitent ses propres exportations de céréales le bond des prix mondiaux.

Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

FINANCEMENT POUR LE SAHEL

Ces dernières semaines, M. Sanchez a multiplié les rencontres bilatérales avec des chefs d'État et des responsables du Nigeria, du Maroc et de la Mauritanie pour discuter de la coopération économique, de la traite des êtres humains, du renforcement des capacités de contrôle des frontières et de la lutte contre le terrorisme.

En juin, le gouvernement a envoyé au parlement un nouveau projet de loi sur le développement visant à canaliser les fonds vers le Sahel. La législation marquerait une expansion significative du financement existant pour le contrôle de la migration à huit pays africains.

L'Italie a également cherché à s'assurer un soutien, le gouvernement ayant précédemment accueilli une réunion des nations d'Europe du Sud pour faire pression en faveur d'une politique migratoire post-ukrainienne qui répartit les arrivées de manière plus égale dans toute l'Europe.

Les gens sont déjà en mouvement. Les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) montrent que les départs de la nation sahélienne du Niger au cours des quatre premiers mois de cette année ont augmenté de 45 %, et qu'ils ont doublé au Mali voisin.

Cette hausse ne s'est pas encore répercutée sur les arrivées sur les côtes européennes.

Un examen par Reuters des données de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex a montré que le nombre de migrants arrivant aux îles Canaries en provenance de la région sahélienne de l'Afrique et en dessous, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, a augmenté au cours des cinq premiers mois de 2022 par rapport à la même période l'année dernière.

Des familles entières font de plus en plus souvent le voyage vers les îles de l'Atlantique dans de fragiles canots pneumatiques depuis le sud du Sénégal et de la Guinée, invoquant l'insécurité, le changement climatique et, dans des cas plus récents, les prix élevés des denrées alimentaires, a déclaré Jose Antonio Rodrguez Verona, un responsable de la Croix-Rouge aux îles Canaries.

Le Maroc reste le plus grand pays d'origine et de transit des migrants vers l'Espagne, avec un nombre record de Marocains atteignant les îles Canaries en janvier et février de cette année.

Ces chiffres ont toutefois chuté de 85 % en mars et avril par rapport aux deux mois précédents, selon les chiffres de Frontex, après que l'Espagne a modifié sa politique sur le Sahara occidental contesté pour s'aligner sur la position du Maroc. Albares a attribué la baisse directement au changement de politique.

"Je tiens à remercier l'extraordinaire coopération que nous avons avec le Royaume du Maroc", a déclaré le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, samedi, après les décès survenus à Melilla, qu'il a imputés à des gangs de trafiquants d'êtres humains.