Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a nommé vendredi Carlos Cuerpo, un proche allié de la sortante Nadia Calvino, au poste de ministre de l'économie et du commerce.

Par Belén Carreño et David Latona

Cuerpo, 43 ans, a déclaré dans son premier discours que ses politiques s'inscriraient dans la continuité de celles de son prédécesseur, qui part avec une croissance économique de près de 2,5 % en 2023, bien supérieure à celle de ses pairs de la zone euro, et une inflation de 3,1 % en décembre.

Il s'est également engagé à améliorer la vie des jeunes.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer", a déclaré M. Cuerpo.

Sa nomination a mis fin à des semaines de spéculation après que M. Calvino a été nommé à la tête de la Banque européenne d'investissement au début du mois.

M. Sanchez a également promu la ministre du budget, Maria Jesus Montero, au poste de premier vice-premier ministre, poste occupé jusqu'à présent par M. Calvino.

En tant que numéro deux du parti socialiste, la nomination de Montero peut être interprétée comme une tentative de M. Sanchez de s'entourer de loyalistes capables de défendre ses politiques dans un gouvernement dépourvu de majorité absolue au parlement.

M. Cuerpo, haut fonctionnaire depuis 2008, a joué un rôle clé dans les discussions sur le nouveau paquet de règles fiscales de l'Union européenne, en tant que négociateur pour la présidence tournante de l'Espagne cette année.

Il s'est engagé à réduire la dette et le déficit de l'Espagne afin de "continuer à bénéficier de la confiance des investisseurs".

"Les règles budgétaires de l'UE seront prioritaires dans les années à venir", a-t-il déclaré.

L'Espagne doit ramener son déficit à 3 % en 2024, contre un déficit budgétaire de 3,9 % prévu pour 2023, et commencer à réduire de manière significative son ratio dette/PIB, qui devrait atteindre 106,3 % en 2024.

M. Cuerpo supervisera également la mise en œuvre du plan de relance européen de 120 milliards d'euros (133 milliards de dollars) en Espagne et gérera l'impact de la suppression progressive des mesures anti-inflationnistes.

Comme M. Calvino, M. Cuerpo a travaillé à la Commission européenne, ce qui lui a permis de se familiariser avec les rouages de la bureaucratie complexe de Bruxelles.

Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université autonome de Madrid et d'une maîtrise en économie de la London School of Economics and Political Science. Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme "doux et amical".

Calvino, 55 ans, était ministre de l'économie depuis juin 2018, lorsque M. Sanchez est devenu premier ministre.

Largement considérée comme une technocrate, elle est fonctionnaire de carrière et n'est pas membre du parti socialiste de M. Sanchez. Elle préside le comité directeur du FMI depuis décembre 2021.

(1 dollar = 0,9050 euro)