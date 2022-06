L'Espagne souhaite que l'OTAN considère la migration comme une "menace hybride" dans sa feuille de route politique, déclare le ministre des Affaires étrangères.

L'Espagne, en tant qu'hôte d'un prochain sommet de l'OTAN, fera pression pour l'inclusion des "menaces hybrides" telles que la migration irrégulière, l'insécurité alimentaire et le terrorisme dans la nouvelle feuille de route politique de l'alliance, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jose Manuel Albares dans une interview.

Le sommet des 29 et 30 juin à Madrid sera l'un des plus importants depuis la création de l'OTAN en 1949. Il rédigera le "concept stratégique" de l'alliance pour la prochaine décennie, décrivant sa mission sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'admission de nouveaux membres comme la Finlande et la Suède.

L'Espagne fait campagne pour que l'OTAN accorde plus d'attention aux menaces non militaires sur son "flanc sud", composé des pays du Maghreb et du Sahel sous influence croissante de la Russie, a déclaré M. Albares dans l'interview à Reuters, alors même qu'elle s'occupe du conflit en Ukraine à sa frontière orientale.

"Nous voulons que l'on reconnaisse qu'il existe également de graves menaces provenant du flanc sud", a déclaré le diplomate en chef de l'Espagne. "Le terrorisme, la cybersécurité, l'utilisation politique des ressources énergétiques et de la migration irrégulière empiètent tous sur notre souveraineté", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, des initiés de l'OTAN ont déclaré à Reuters qu'avec un conflit actif sur son flanc oriental et des régions telles que les États baltes qui font pression pour obtenir davantage de ressources, tout engagement ferme sur le flanc sud était improbable.

Les sources ont également déclaré que la question de la migration était trop clivante pour obtenir un consensus au sommet, même si l'Espagne est soutenue dans sa campagne par d'autres nations d'Europe du Sud comme le Portugal et l'Italie.

EFFET DISSUASIF

Selon M. Albares, la simple inclusion de ces menaces hybrides dans la stratégie de l'OTAN, ainsi que la référence au flanc sud comme région à surveiller, suffiraient à générer l'effet "dissuasif" que l'Espagne recherche pour protéger ses frontières.

"Il n'y a rien de nouveau à faire, il faut simplement garder à l'esprit qu'un certain nombre de menaces peuvent émaner du flanc sud et nécessiter à un moment donné une réaction défensive de l'OTAN, exactement de la même manière que ce que nous observons sur le flanc est."

Il a déclaré que si une menace militaire directe en provenance du sud devrait être combattue par une réponse militaire de l'OTAN, des ressources "non conventionnelles" telles que la technologie pourraient être utilisées pour contrer des menaces telles que les cyberattaques et la militarisation de la migration irrégulière.

"Qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de quiconque sur le fait que de telles menaces hybrides ne peuvent être utilisées pour défier notre intégrité territoriale et notre souveraineté", a-t-il déclaré.

L'Espagne souligne également l'influence croissante de la Russie dans la région du Sahel, en Afrique occidentale. L'entrepreneur militaire privé russe, le groupe Wagner, travaille avec l'armée malienne pour contrer l'insurrection islamique dans la région, alors que l'ancienne puissance coloniale, la France, a retiré ses troupes.

L'Union européenne a imposé des sanctions à Wagner, qui, selon elle, travaille pour le compte du Kremlin. Moscou nie l'existence de liens mais affirme fournir une "assistance militaire" par le biais de canaux étatiques.

"La présence de la Russie [au Mali] n'aide en aucune façon, elle n'aide en aucune façon à faire avancer la démocratie, à stabiliser", a déclaré M. Albares.