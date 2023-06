L'Espagne souhaite retarder la présentation des priorités de sa prochaine présidence de l'UE jusqu'à plusieurs mois après avoir assumé la direction tournante de l'Union le 1er juillet, en raison d'élections anticipées qui, selon certains diplomates, pourraient disruptif l'agenda de l'Europe.

Cette décision contraste avec les déclarations antérieures du gouvernement espagnol, qui affirmait que les élections n'affecteraient en rien le calendrier de la présidence européenne et que tout se déroulerait comme prévu.

Lundi, le premier ministre Pedro Sanchez a décidé de dissoudre le parlement et de convoquer des élections anticipées le 23 juillet, à la suite des lourdes pertes subies par son parti socialiste lors des élections locales et régionales du 28 mai.

M. Sanchez devait s'adresser à la session plénière du Parlement européen le 13 juillet pour présenter les principales politiques de Madrid au cours de sa présidence de six mois, mais il a demandé que cette intervention soit reportée au mois de septembre, a déclaré à Reuters un fonctionnaire du bureau de M. Sanchez.

Avec ce changement, les parlementaires européens seront informés des priorités de l'Espagne pour le bloc deux mois après le début du mandat, ce qui ouvre la porte à ce que le discours soit prononcé par le nouveau premier ministre espagnol qui remplace Sanchez s'il est battu.

"La présidence de l'UE souffrira pendant la campagne parce que le premier ministre devra décider s'il veut faire campagne, s'il veut se consacrer à l'exercice de son rôle institutionnel ou s'il finira par mélanger les deux ", a déclaré à Reuters l'eurodéputé Esteban Gonzalez Pons, l'un des leaders du principal parti d'opposition, le PP. Le Parti populaire (PP) conservateur a de fortes chances de remporter les élections, selon les sondages.

"Quoi qu'il arrive, nous sommes et serons en mesure d'assurer la stabilité et la continuité de la présidence afin de garantir qu'elle soit un succès pour l'ensemble du pays, et non pour le gouvernement en place", a-t-il déclaré.