L'Espagne subit la vague de chaleur pré-estivale la plus forte depuis 20 ans.

Les conducteurs de calèches ont mouché les chevaux qui emmènent les touristes autour des sites historiques de Séville, tels que le palais du Real Alcazar et la Plaza de Espana.

Les températures ont atteint 40 C (104 Fahrenheit) degrés dans la vallée du Guadalquivir à Séville et dans la ville voisine de Cordoue samedi, a déclaré l'office national de métrologie AEMET.

Les températures pourraient atteindre 42 C (108 Fahrenheit) degrés dans la vallée du Guadiana en Estrémadure et dans d'autres parties du sud de l'Espagne plus tard dans la journée de samedi, selon les prévisionnistes.

Dimanche, la vague de chaleur pourrait s'intensifier et les températures pourraient grimper jusqu'à 43 C (110 Fahrenheit) degrés dans certaines parties du sud de l'Espagne.

Un nuage d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord a fait grimper les températures en flèche, selon les prévisionnistes d'AEMET, et la vague de chaleur suffocante pourrait durer dans la majeure partie de l'Espagne jusqu'au 15 juin, six jours avant le début officiel de l'été le 21 juin.

Les prévisionnistes ont annoncé des vents violents et des tempêtes dans certaines régions d'Espagne.