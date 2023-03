MADRID, 4 mars (Reuters) - Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi une loi sur l'égalité des sexes qui exigera une représentation plus paritaire des femmes et des hommes dans la politique, en entreprises et dans les autres sphères de la vie publique.

La loi sur l'égalité de représentation appliquera des mesures de parité aux listes électorales, aux conseils d'administration des grandes entreprises et aux conseils de direction des associations professionnelles.

Pedro Sanchez a fait cette annonce lors d'un rassemblement du parti socialiste à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. L'initiative sera approuvée mardi lors d'une réunion du gouvernement, avant d'être débattue au Parlement.

Le Premier ministre a déclaré que l'exécutif "ne prenait pas seulement une mesure en faveur du féminisme, mais en faveur de la société espagnole dans son ensemble".

Il s'agit de la dernière d'une série de mesures en faveur de l'égalité annoncées par le gouvernement de coalition de gauche.

En décembre, les législateurs ont adopté un projet de loi sur les droits des transsexuels, ainsi qu'une loi novatrice sur la santé sexuelle et reproductive qui, pour la première fois dans un pays européen, offre un congé payé financé par l'État aux femmes souffrant de règles douloureuses.

"Si elles représentent la moitié de la société, la moitié du pouvoir politique et économique doit revenir aux femmes", a déclaré Pedro Sanchez samedi.

La loi sur l'égalité de représentation exigera que les femmes représentent 40% de la direction de toute entreprise cotée en bourse comptant plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros.

En politique, la loi obligera les partis à proposer un nombre égal de candidats masculins et féminins lors des élections, dans le but d'accroître la parité hommes-femmes au Parlement. Actuellement, les femmes représentent 44% du Congrès et 39% du Sénat.

Elle exigera également que les associations professionnelles comptent au moins 40% de femmes dans leurs conseils d'administration, ainsi que dans les jurys de tous les prix financés par des fonds publics. (Reportage Jessica Jones, version française Benjamin Mallet)