L'Espagne va défendre "fermement" ses intérêts après la suspension du traité avec l'Algérie

Le gouvernement espagnol "défendra fermement" ses intérêts nationaux à la suite de la décision de l'Algérie de suspendre un traité d'amitié et de coopération vieux de 20 ans et d'interdire tout commerce non gazier avec l'Espagne, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères.

Les relations commerciales sont coupées

Jose Manuel Albares a déclaré aux journalistes que l'Espagne surveillait également les flux de gaz en provenance d'Algérie, qui représentent près de la moitié des importations de gaz de l'Espagne, et a déclaré qu'ils n'étaient pas affectés par le conflit diplomatique sur la position de Madrid sur le territoire contesté du Sahara occidental.

L'association bancaire algérienne a déclaré mercredi que les paiements à destination et en provenance de l'Espagne s'arrêtaient en raison de la suspension du traité, qui, selon des sources algériennes, affecte tous les échanges commerciaux à l'exception des fournitures de gaz.

"Nous analysons la portée et les conséquences nationales et européennes de cette mesure de manière sereine et constructive, mais aussi avec fermeté pour défendre l'Espagne et les intérêts des Espagnols et des entreprises espagnoles", a déclaré M. Albares aux journalistes.

Les exportations espagnoles vers l'Algérie comprennent le fer et l'acier, les machines, les produits en papier, les carburants et les plastiques, tandis que les exportations de services comprennent la construction, la banque et les assurances.

Les entreprises énergétiques espagnoles Naturgy, Repsol et Cepsa ont des contrats avec la compagnie gazière publique algérienne Sonatrach.

La ministre espagnole de l'énergie, Teresa Ribera, s'est montrée confiante dans le fait que Sonatrach respecterait ses contrats commerciaux, mais a reconnu que la querelle entre les deux nations intervenait à un moment délicat, les prix des contrats d'approvisionnement de dix ans étant actuellement révisés par les entreprises concernées.

Les approvisionnements en gaz de l'Afrique du Nord vers l'Europe ont pris une importance croissante cette année à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Sahara occidental est cette région au sud du Maroc, grande comme la moitié de la France, et reconnue comme territoire non autonome par l'ONU ( Google Maps

Les relations tendus entre l'Algérie et le Maroc concernant le Sahara Occidental

L'Algérie s'est mise en colère lorsque l'Espagne a déclaré en mars qu'elle soutenait un plan marocain visant à offrir l'autonomie au Sahara occidental. L'Algérie soutient le mouvement du Front Polisario, qui cherche à obtenir l'indépendance totale de ce territoire, que le Maroc considère comme sien et contrôle en grande partie.

L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc l'année dernière, après que le conflit du Sahara occidental a repris de plus belle en 2020, près de trois décennies après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. L'année dernière également, l'Algérie a décidé de ne pas prolonger un accord d'exportation de gaz par un gazoduc traversant le Maroc vers l'Espagne, qui représentait la quasi-totalité de l'approvisionnement en gaz du Maroc. Elle approvisionne l'Espagne par un gazoduc sous-marin direct et par bateau.

Son traité avec l'Espagne engageait également les deux parties à coopérer pour contrôler les flux migratoires, de sorte que sa suspension pourrait devenir un problème potentiel pour l'Espagne, l'Union européenne et même l'OTAN.

L'Espagne, en tant qu'hôte d'un prochain sommet de l'OTAN, fera pression pour l'inclusion des "menaces hybrides" telles que la migration irrégulière, en particulier sur le flanc sud, dans la nouvelle feuille de route politique de l'alliance militaire, a déclaré Albares à Reuters mercredi.

L'évolution de l'Espagne vers la position du Maroc sur le Sahara occidental a mis fin à un différend entre Madrid et Rabat l'année dernière, qui concernait à la fois le territoire contesté et l'immigration de masse.