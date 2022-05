L'Espagne va dépenser 12,25 Mds pour développer l'industrie des puces

Le gouvernement espagnol a approuvé un plan visant à consacrer 12,25 milliards d'euros à l'industrie des semi-conducteurs et des micro-puces d'ici 2027, a déclaré mardi la ministre de l'économie Nadia Calvino, dont 9,3 milliards d'euros pour financer la construction d'usines.

Le programme, qui se compose principalement de fonds de secours de l'Union européenne en cas de pandémie, est orienté vers l'économie numérique et la demande créée par la pénurie de puces. Il avait été initialement fixé à 11 milliards d'euros lors de son annonce par le Premier ministre Pedro Sanchez le mois dernier. "L'objectif est de développer de manière exhaustive les capacités de conception et de production de l'industrie espagnole de la microélectronique et des semi-conducteurs, en couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication des puces", a déclaré le ministre de l'économie Calvino lors d'une conférence de presse après la réunion hebdomadaire du cabinet.

Une hausse inattendue de la demande dans le contexte de la pandémie et des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont entraîné une pénurie mondiale de micro-puces et contraint un grand nombre de fabricants mondiaux à ralentir leur production l'année dernière, y compris en Espagne où les constructeurs automobiles Volkswagen et Renault ont partiellement arrêté leurs chaînes de montage.

Le plan financera la capacité de production nationale de semi-conducteurs de pointe (moins de 5 nanomètres) et de milieu de gamme (plus de 5 nanomètres) avec un investissement de 9,3 milliards d'euros, a déclaré le gouvernement. Il financera la recherche et le développement avec une subvention de 1,1 milliard d'euros et 1,3 milliard d'euros seront alloués à la conception de puces. Il soutiendra également les entreprises espagnoles dans les projets stratégiques développés au niveau européen et créera un fonds pour les puces de 200 millions d'euros pour financer les start-ups et les scale-ups dans le secteur espagnol des semi-conducteurs.

Le manque de soutien, d'engagement, de vision ou même de stratégie cohérente sont quelques-unes des raisons pour lesquelles l'industrie des puces n'est pas présente en Espagne jusqu'à présent, a ajouté M. Calvino. "Nous voulons que l'Espagne joue un rôle pertinent dans ce domaine technologique, le rôle qu'elle mérite, et les fonds européens offrent une opportunité extraordinaire", a-t-elle déclaré.