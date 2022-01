L'Espagne veut limiter la publicité pour les crypto-actifs

L'Espagne a pris des mesures lundi pour réglementer la publicité effrénée des crypto-actifs, notamment par des influenceurs sur les médias sociaux, en chargeant le superviseur du marché boursier d'autoriser les campagnes de masse et de s'assurer que les investisseurs sont conscients des risques.

La croissance rapide des cryptomonnaies et des actifs numériques liés aux monnaies traditionnelles a attiré l'attention des régulateurs du monde entier, qui craignent qu'ils ne mettent le système financier en danger s'ils ne sont pas surveillés.

Le gouvernement espagnol a déclaré dans son bulletin officiel que les annonceurs et les entreprises qui commercialisent des crypto-actifs devront informer le chien de garde CNMV au moins 10 jours à l'avance du contenu des campagnes ciblant plus de 100 000 personnes.

La nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir de la mi-février et permettra à la CNMV de contrôler spécifiquement la publicité pour tous les types de crypto-actifs et d'inclure des avertissements sur les risques liés à ce type d'investissement.

Les règles s'appliquent également aux fournisseurs de services de crypto-actifs lorsqu'ils font la publicité de leurs activités et à toute personne faisant de la publicité pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Il s'agit notamment des influenceurs ayant plus de 100 000 abonnés qui sont payés pour faire de la publicité et promouvoir les crypto-actifs, a indiqué la CNMV dans un communiqué, ajoutant qu'ils devront notifier au préalable le chien de garde des posts promotionnels et avertir des risques.

En novembre, le CNMV a réprimandé la star du football Andres Iniesta après qu'il ait fait la promotion de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance sur ses comptes Twitter et Instagram, lui indiquant qu'il devait être parfaitement informé sur les cryptomonnaies avant d'y investir ou de recommander à d'autres de le faire.

Les cryptomonnaies telles que le bitcoin ont connu une forte volatilité des prix accompagnée d'une augmentation significative de la publicité agressive pour attirer les investisseurs.