L'Etat a investi 430 milliards d'euros dans la relance de l'économie, dit Gabriel Attal

Prié de dire pourquoi le nouveau gouvernement formé par Jean Castex attendait le mois de septembre pour mettre en oeuvre le plan de relance, Gabriel Attal a répondu : "On n'a pas du tout attendu septembre pour le plan de relance".

"Le plan de relance, il a démarré dès le début de la crise : 430 milliards d'euros ont été dépensés pour faire face à la crise et pour relancer le pays", a-t-il poursuivi, évoquant le chômage partiel, les prêts aux entreprises garantis par l'Etat, le fond de soutien et de solidarité et les mesures qui ont été annoncées dans différents secteurs.

"Je pense à l'aéronautique, à l'automobile, au livre, à l'hôtellerie, à la restauration, à la culture... La relance, heureusement qu'elle a commencé parce c'est des secteurs entiers qui auraient été rayés de la carte. Evidemment, ça va se poursuivre", a ajouté Gabriel Attal.

(Jean-Philippe Lefief)