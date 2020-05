L'Etat aidera la SNCF pour que son activité puisse se poursuivre

L'Etat soutiendra la SNCF afin qu'elle puisse poursuivre son activité et ses missions, a déclaré lundi la ministre française des Transports et de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

"On a dit qu'on soutiendra nos entreprises, nos emplois et par ailleurs nos grandes entreprises stratégiques: on ne souhaite pas qu'ils soient en difficulté", a dit la ministre sur LCI.

"On va (...) trouver les solutions pour que la SNCF qui fait partie de notre patrimoine national, qui est indispensable à beaucoup de Français, qui a rôle très important pour permettre les déplacements avec peu de CO2, puisse continuer à rendre le meilleur service aux Français, puisse poursuivre ses investissements", a-t-elle ajouté.

Interrogé sur BFMTV, notamment sur le montant qu'un tel soutien pourrait impliquer, le ministre de l'Action et des Comptes publics a répondu: "Oui, l'Etat aidera la SNCF. Pour quel montant ? On ne le sait pas encore".

Le confinement mis en place le 17 mars dernier en France a déjà coûté 2 milliards d'euros à la SNCF, a déclaré samedi le PDG de l'entreprise ferroviaire, Jean-Pierre Farandou.

La SNCF, a-t-il ajouté, va devoir réduire ses investissements et serrer ses coûts de fonctionnement, titriser certaines créances aussi, mais pourrait également se tourner vers son actionnaire principal, en l'occurrence l'Etat, pour restaurer la balance de ses comptes.

