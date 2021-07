L'Etat britannique prévoit de céder jusqu'à 15% du capital de la banque NatWest

Londres (awp/afp) - Le gouvernement britannique a annoncé jeudi vouloir encore réduire ses parts dans la banque NatWest, nationalisée après la crise de 2008, en prévoyant de vendre jusqu'à 15% du capital d'ici un an.

Cette opération devrait permettre à la banque, appelée encore récemment RBS (Royal Bank of Scotland), d'être à nouveaux détenue en majorité par des capitaux privés.

L'Etat britannique détient pour l'heure 54,7% du capital, rappelle le gouvernement dans un communiqué du Trésor, après avoir réalisé deux cessions d'actions depuis le début de l'année, récoltant au passage plus de 2 milliards de livres.

Le nouveau plan de cession du gouvernement prévoit qu'il vende des actions au fil de l'eau durant 12 mois jusqu'à août 2022 dans la limite de 15% du capital au total.

Le montant exact vendu dépendra de l'évolution du cours de Bourse et des conditions de marché.

La banque, autrefois tentaculaire et symbole des excès de la finance, a été sauvée de la faillite par l'État lors de la crise financière de 2008. Elle a entrepris depuis une cure d'amaigrissement spectaculaire et un recentrage sur la banque de détail et auprès des entreprises au Royaume-Uni, au prix d'années de pertes financières et de suppressions d'emplois massives.

Les gouvernements conservateurs successifs depuis 2010 n'ont jamais caché leur souhait de vendre des actions, mais le faible niveau du titre en Bourse n'a pas rendu le processus facile.

Lors du sauvetage, le gouvernement travailliste de l'époque a déboursé 45 milliards de livres pour acquérir environ 80% du capital, payant 500 pence (5 livres) par action.

Le titre valait jeudi matin vers 08H50 GMT moins de 200 pence (en baisse de 1,18% à 197,19 pence).

