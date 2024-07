Les autorités de régulation de l'État de New York ont exhorté les banques et les entreprises à rester en état d'alerte face à la panne technologique mondiale survenue vendredi. Elles ont indiqué qu'elles surveillaient les institutions et les événements du marché et qu'elles travaillaient avec d'autres autorités de régulation fédérales et d'État.

Le département des services financiers de l'État de New York "rappelle à toutes les entités réglementées d'être vigilantes en ce moment. Les acteurs de la menace sont connus pour lancer des attaques pendant les périodes où le personnel informatique et de sécurité est distrait, en particulier par le biais de l'ingénierie sociale", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le département supervise plus de 3 000 institutions financières à New York, dont des banques et des sociétés fiduciaires.