L'État de New York a intenté jeudi un procès à la société qui a vendu le dispositif de verrouillage fourni avec l'arme utilisée par un suprémaciste blanc pour tuer 10 Noirs dans une épicerie de Buffalo l'année dernière, affirmant que ce dispositif avait permis au tireur de transformer le fusil en une arme d'assaut illégale.

Dans une plainte déposée devant le tribunal de Manhattan, le procureur général démocrate Letitia James a déclaré que la société Mean Arms LLC, basée en Géorgie, avait faussement prétendu que son dispositif pouvait rendre un fusil conforme à l'interdiction new-yorkaise des chargeurs de plus de 10 cartouches, en verrouillant un chargeur de 10 cartouches en place de sorte qu'il ne puisse pas être remplacé par un chargeur plus grand.

En fait, selon le procès, le verrou peut facilement être enlevé, et Mean Arms inclut des instructions pour le faire sur son emballage. Le tireur de Buffalo, Payton Gendron, a écrit dans un manifeste qu'il avait retiré le verrou de Mean Arms d'un AR-15 qu'il avait acheté en quelques minutes et qu'il avait remplacé le chargeur par un autre de 30 cartouches.

L'État de New York accuse Mean Arms de pratiques commerciales trompeuses et de complicité dans la possession d'armes d'assaut illégales. Il demande une ordonnance interdisant à la société de vendre son verrou à New York et des dommages-intérêts non spécifiés.

M. James a déclaré que cette action en justice s'inscrivait "dans le cadre de nos efforts continus pour obtenir justice pour les dix vies innocentes qui ont été injustement fauchées".

Mean Arms n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette action en justice est la dernière tentative en date des représentants démocrates de l'État pour attaquer l'industrie des armes à feu devant les tribunaux depuis que la Cour suprême des États-Unis a élargi de manière spectaculaire les droits des armes à feu dans tout le pays l'année dernière.

M. Gendron, qui avait diffusé en direct la vidéo de l'attaque sur les médias sociaux après avoir mis en ligne un texte raciste, a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en février, après avoir plaidé coupable de meurtre et d'actes de terrorisme devant un tribunal d'État. Il doit encore répondre d'accusations fédérales susceptibles de lui valoir la peine de mort.