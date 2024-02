Un État indien dirigé par le parti du Premier ministre Narendra Modi a présenté mardi un projet de loi sur le droit des personnes qui s'appliquera à toutes les religions, interdisant notamment la polygamie et accordant des droits de succession égaux aux fils et aux filles.

La proposition de loi de l'Uttarakhand, un État du nord de l'Himalaya, devrait servir de modèle à plusieurs autres États gouvernés par le Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi, dans le cadre d'un engagement de longue date, malgré l'opposition de certains dirigeants musulmans.

"La Constitution nous incite à rechercher l'égalité et l'harmonie et l'engagement de mettre en œuvre la loi sur le code civil uniforme servira de pont vers cet objectif", a déclaré le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, sur les médias sociaux avant de présenter le projet de loi à l'assemblée, au milieu du tollé provoqué par certains membres de l'opposition.

Le projet de loi, examiné par Reuters, propose également de porter l'âge légal du mariage pour les filles à 21 ans, garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en matière de divorce et de partage des biens ancestraux, et offre des droits complets aux enfants adoptés, nés hors mariage ou conçus par gestation pour autrui.

Un expert juridique travaillant sur le projet de loi UCC dans l'Uttarakhand a déclaré que, ces dernières années, la communauté hindoue majoritaire avait tendance à marier ses filles après qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans, alors que les lois de la charia de l'islam ne restreignent pas le mariage des filles mineures.

Certaines communautés tribales ont été exclues des nouvelles dispositions du projet de loi, qui devrait être facilement adopté puisque le BJP jouit d'une large majorité à l'assemblée de l'État.

Actuellement, les hindous, les musulmans, les chrétiens et les nombreuses populations tribales de l'Inde suivent leurs propres lois et coutumes, ou un code laïque facultatif, pour le mariage, le divorce, l'adoption et l'héritage.

L'élaboration d'une loi commune nationale est l'une des trois principales promesses du BJP, qui briguera un troisième mandat consécutif lors des élections générales prévues en mai. Il a tenu les deux autres : la construction d'un grand temple hindou très contesté et la suppression de l'autonomie de la région à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire.

Les théologiens musulmans considèrent le nouveau projet de loi comme une menace pour la charia et les pratiques religieuses, dont la polygamie.

"Le gouvernement de Modi est déterminé à détruire les diverses pratiques", a déclaré Kamal Farooqui, membre du All India Muslim Personal Law Board. "L'UCC n'est qu'une preuve de plus qu'il impose un programme majoritaire.