L'État indien mise gros sur le palmier à huile pour réduire ses importations d'huile végétale de 19 milliards de dollars

Le Telangana vise à cultiver 2 millions d'acres supplémentaires de palmiers à huile au cours des quatre prochaines années, et se donne beaucoup de mal pour atteindre cet objectif - de la construction de grands barrages et canaux d'irrigation à l'importation de millions de germes.

Les généreuses subventions gouvernementales et le potentiel de profit exceptionnel par rapport à d'autres cultures encouragent également les agriculteurs comme Daravathu à se tourner vers les palmiers à huile.

"Le palmier à huile rapporte plus de 200 000 roupies indiennes (2 536 $) par acre aux agriculteurs qui ont planté cette culture il y a quelques années. Avec le riz, j'ai du mal à gagner 40 000 roupies, même après avoir fait beaucoup d'efforts", a déclaré Daravathu, qui plantait des palmiers à huile sur sa ferme de 5 acres à Sathupally, à près de 300 km à l'est d'Hyderabad, la capitale de l'État.

La récente hausse des prix de l'huile de palme a plus que doublé les prix des grappes de fruits frais, que les agriculteurs vendent aux huileries.

Pendant des années, la volatilité des prix, la pénurie d'eau et une période de gestation de près de quatre ans ont limité la plantation de palmiers à huile en Inde à moins d'un million d'acres, principalement dans l'Andhra Pradesh côtier, l'État dont le Telangana a été découpé en 2014.

Mais le Telangana, qui occupe une région intérieure sur le plateau du Deccan, souhaite désormais émerger comme la principale plaque tournante de l'huile de palme en Inde, avec un objectif de superficie qui placerait l'État au cinquième rang mondial des producteurs de palmiers à huile - à partir d'une base négligeable actuellement.

Cet effort pourrait réduire les importations colossales d'huile végétale de l'Inde, qui ont coûté au pays un montant record de 18,9 milliards de dollars l'année dernière et ont creusé le déficit commercial national.

L'Inde satisfait les deux tiers de sa demande en huile végétale par des importations d'environ 14 millions de tonnes par an, dont environ 8,5 millions de tonnes d'huile de palme.

Le gouvernement fédéral souhaite augmenter la production d'huile de palme afin de réduire ces importations coûteuses, qui ont fait grimper l'inflation cette année à des sommets pluriannuels après que le principal fournisseur, l'Indonésie, ait brusquement arrêté ses exportations.

"Au cours des quatre prochaines années, la plupart des plantations de palmiers seront effectuées, et après 7-8 ans, le Telangana pourrait produire 4 millions de tonnes d'huile de palme", a déclaré à Reuters L Venkatram Reddy, directeur de l'horticulture au gouvernement de l'État.

L'Inde produit actuellement moins de 300 000 tonnes d'huile de palme et compte sur les importations d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande pour satisfaire ses besoins.

Même si le Telangana parvient à cultiver des palmiers à huile sur seulement 1 million d'acres et à produire 2 millions de tonnes d'huile de palme, ce serait un énorme succès, a déclaré Chava Venkateswara Rao de Godrej Agrovet Ltd, le plus grand producteur d'huile de palme du pays.

Jusqu'à l'année dernière, le pays ajoutait environ 35 000 acres de palmiers à huile chaque année.

L'EAU D'ABORD

Certaines zones du Telangana ont suffisamment d'eau pour les palmiers à huile assoiffés grâce aux rivières telles que la Godavari, la Krishna et la Bhima. Mais de nombreuses poches n'ont pas assez d'eau pour répondre aux besoins des palmiers à huile, qui peuvent atteindre 265 litres par arbre et par jour.

Pour y remédier, l'État a construit d'énormes projets d'irrigation par élévation et un réseau de canaux qui permettent désormais aux agriculteurs de planter des palmiers à huile dans la majeure partie de l'État.

"Nous avions l'habitude de faire face à une pénurie d'eau pendant la saison estivale. Maintenant, avec le projet d'irrigation par élévation de Kaleshwaram, nous avons beaucoup d'eau pour les palmiers à huile", a déclaré l'agriculteur Bollampalli Venkateshwar Rao, qui a planté des palmiers à huile sur 12 acres.

Le projet d'irrigation de Kaleshwaram, qui est presque terminé, a coûté à l'État 1,15 trillion de roupies (14,44 milliards de dollars).

Les autorités ne donnent l'autorisation de cultiver des palmiers à huile qu'après que les agriculteurs aient installé des systèmes de micro-irrigation économes en eau, a déclaré Reddy, ajoutant que "les subventions du gouvernement central et de l'État couvrent la quasi-totalité du coût du système d'irrigation au goutte-à-goutte."

Le passage du riz paddy et d'autres cultures au palmier à huile pourrait aider l'État à réduire les achats annuels de paddy d'environ 2,5 millions de tonnes et à diminuer la facture d'électricité des projets d'irrigation par élévation de 15 milliards de roupies, car les palmiers à huile alimentés au goutte-à-goutte ont besoin de moins d'eau que le paddy, a déclaré Reddy.

Ravi Mathur, qui dirige l'Institut indien de recherche sur les palmiers à huile (IIOPR), un organisme soutenu par le gouvernement qui est le fer de lance de la promotion des palmiers à huile, a déclaré que le projet d'irrigation par élévation a permis de planter des palmiers à huile dans des zones qui ne convenaient pas auparavant à cette culture en raison du manque d'eau.

PÉNURIE DE MATÉRIEL DE PLANTATION

Alors que des milliers d'agriculteurs sont désireux de passer au palmier à huile, la disponibilité des plants est limitée, et leur préparation est un long processus qui prend presque un an.

Les entreprises opérant au Telangana ont importé 12,5 millions de germes l'année dernière et ont préparé des semis pour environ 200 000 acres cette année, a déclaré un responsable de l'entreprise publique TS Oilfed, le plus grand importateur de germes du pays.

Pour atteindre l'objectif, l'État souhaite importer 15 millions de germes cette année - provenant principalement d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et du Costa Rica - et 50 millions l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Mais seule une poignée d'entreprises fournissent des germes.

"Il y a une augmentation soudaine de la demande suite à la hausse des prix de l'huile de palme. Les entreprises ne sont pas en mesure de fournir la quantité dont nous avons besoin cette année", a déclaré Sougata Niyogi, un haut responsable de Godrej Agrovet. "La situation de l'approvisionnement deviendrait plus confortable l'année prochaine".

(1 $ = 78,8710 roupies indiennes)