L'Etat islamique appelle à s'en prendre aux oléoducs et occidentaux en Arabie Saoudite

CAIRO, 18 octobre (Reuters) - Un porte-parole de l'Etat islamique a appelé dimanche ses sympathisants à s'attaquer aux oléoducs et infrastructures d'Arabie saoudite ainsi qu'aux occidentaux présents sur le territoire en raison de la complaisance qu'a montré, selon lui, le Royaume, vis à vis de la normalisation des relations entre certains pays du Golf et Israël.

"Il y a beaucoup de cibles... Commencez par détruire les oléoducs, les usines et les infrastructures qui représentent des sources de richesse pour le gouvernement tyran", a déclaré Abu Hamza al-Muhajir dans un discours pré-enregistré.

Il estime que le Royaume d'Arabie saoudite a soutenu la normalisation des relations entre Israël, Bahreïn et les Emirats arabes unis (EAU), en leur donnant l'autorisation de survoler son espace aérien pour qu'ils puissent envoyer des délégations.

Bahreïn a accepté le mois dernier de suivre la décision des Emirats arabes unis (EAU) de formaliser des liens diplomatiques avec Israël malgré la vague de réprobation que cela avait suscité dans certaines parties du monde arabo-musulman.

Israël a envoyé une délégation dimanche à Bahreïn. Les deux pays ont signé un communiqué commun pour symboliser ce rapprochement.

L'Arabie Saoudite, plus gros exportateur de pétrole au monde, a récemment fait valoir qu'il fallait accélérer les efforts pour arriver à un accord de paix durable entre les palestiniens et Israël. (Omar Fahmy and Ghaida Ghantous, version française Caroline Pailliez)