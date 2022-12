Des hommes armés ont ouvert le feu lundi à l'intérieur de l'hôtel, et au moins trois hommes armés ont été tués par les forces de sécurité. L'hôpital d'urgence de Kaboul, géré par une organisation italienne à but non lucratif, a déclaré avoir reçu 21 victimes - 18 blessés et trois morts à l'arrivée.