L'État le plus peuplé du Mexique approuve le mariage entre personnes de même sexe

"Le mariage égalitaire est une institution publique, par laquelle deux personnes décident librement de partager une vie", a déclaré l'organe législatif de l'État dans un tweet, après que les parlementaires ont adopté le projet de loi avec 50 voix pour et 16 contre.

L'État de Mexico, qui jouxte la capitale, est l'État le plus peuplé du pays et l'un des plus violents sur le plan du genre. Il compte près de 17 millions d'habitants - près de cinq fois la population de l'Uruguay.

Cette approbation fait suite aux légalisations récentes des États de Sonora et de Sinaloa.

La ville de Mexico est devenue la première région du pays à légaliser le mariage homosexuel en 2009, et l'année suivante, l'Argentine est devenue le premier pays d'Amérique latine à le légaliser à l'échelle nationale.

Le mariage homosexuel reste illégal ou n'est pas reconnu au Paraguay, en Bolivie, au Pérou, au Venezuela, dans la plupart des pays d'Amérique centrale et dans une grande partie des Caraïbes, selon l'organisme mondial de suivi des droits LGBT, Equaldex.

L'organe législatif de l'État a publié sur Twitter une déclaration de la législatrice Juana Bonilla Jaime qui rend hommage à la lutte des militants LGBT+ pour l'obtention du projet de loi au Parlement : "Chaque législature a son histoire et aujourd'hui nous faisons partie de cette histoire."