La Maharashtra State Power Generation Co Ltd (MAHAGENCO) a déclaré avoir reçu des offres d'Adani Enterprises, Chettinad Logistics, Gandhar Oil Refinery et Mohit Minerals pour cet appel d'offres, le plus important depuis au moins 3 ans.

Maharashtra est l'état le plus industrialisé de l'Inde et son plus grand consommateur d'électricité.