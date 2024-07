La société Gibson Shipbrokers Ltd, basée à Londres, et la société d'État malaisienne Sabah Oil & Gas Development Corporation (SOGDC) ont signé un accord portant sur le développement d'installations pétrolières et gazières dans l'État de Sabah, en Asie du Sud-Est.

Les installations pétrolières et gazières seront développées dans le parc industriel pétrolier et gazier de Sipitang, à Sabah, et comprendront la construction d'une jetée, de terminaux de stockage d'hydrocarbures à terre et d'une centrale électrique flottante, selon un communiqué de Gibson Shipbrokers.

L'inclusion d'installations de soutage, de manutention et de remplissage de GNL est également à l'étude.

Une étude de faisabilité pour le développement proposé est en cours et devrait être achevée au début du mois de juillet 2024.

En 2022, le gouvernement de l'État de Sabah et la société énergétique de l'État, Petronas, ont lancé un plan directeur pour le gaz afin de poursuivre le développement de l'industrie gazière nationale. Ce plan prévoit la construction d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 2 millions de tonnes par an dans le parc industriel pétrolier et gazier de Sipitang.

L'année dernière, la Malaisie a été le cinquième exportateur mondial de GNL, expédiant près de 27 millions de tonnes de ce combustible super réfrigéré en 2023, selon les données de Kpler et de LSEG. Sabah est l'un des principaux États producteurs de gaz en Malaisie. (Reportage d'Emily Chow ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)