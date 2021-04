L'Etat va étendre ses aides aux grands véhicules utilitaires électriques - Le Maire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement français va renforcer ses aides aux véhicules utilitaires électriques en les élargissant aux modèles les plus grands, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

"Nous sommes décidés à maintenir le soutien aux véhicules électriques et même à l'élargir s'agissant des véhicules utilitaires", a déclaré le membre du gouvernement lors d'un point presse consacré à la filière automobile. "Nous allons renforcer le soutien financier aux véhicules les plus lourds qui, jusqu'à présent, ne bénéficient pas des aides à cause des effets de seuil", a poursuivi le ministre. Bruno Le Maire a plus précisément annoncé la suppression du plafond de 60.000 euros sur le prix d'un véhicule utilitaire électrique pour obtenir ces aides.

Lors de la conférence de presse, Bruno Le Maire a aussi annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros pour porter à 156 cet été le nombre d'aires de services du réseau autoroutier équipées de bornes de recharge électrique puis à 192 d'ici à la fin 2021. Le réseau autoroutier français compte 368 aires de services au total.

Bruno Le Maire a également dévoilé plusieurs mesures pour soutenir les acteurs de la fonderie automobile, secteur qui représente environ 15.000 emplois. Il a notamment annoncé la mise en place d'un fonds de soutien de reconversion des salariés travaillant dans les fonderies. Ce fonds sera doté de 50 millions d'euros et sera abondé par l'Etat à raison de 30 millions d'euros, ainsi que par les constructeurs Stellantis et Renault à raison de 10 millions d'euros chacun.

