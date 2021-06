L'Ether enregistre des flux sortants record au cours de la dernière semaine de juin -CoinShares

Les investisseurs institutionnels ont retiré 50 millions de dollars des produits et fonds d'investissement sur l'éther, le jeton utilisé pour la blockchain Ethereum. L'éther a subi des sorties de fonds pour la quatrième semaine consécutive, selon les données.

Pour le mois de juin, l'éther a perdu environ 22 % de sa valeur par rapport au dollar. Lundi, cependant, l'éther était en hausse de 5,4 % à 2 091,96 dollars.

Les produits et les fonds en bitcoins, quant à eux, ont subi une septième semaine consécutive de sorties de fonds, pour un total de 1,3 million de dollars. Pour l'année, les sorties de fonds en bitcoin ont atteint environ 490 millions de dollars.

La plus grande crypto-monnaie du monde a perdu 8,4 % par rapport au dollar jusqu'à présent en juin. Depuis un sommet historique d'un peu moins de 65 000 dollars atteint à la mi-avril, le bitcoin a plongé de près de 46 %.

"Nous nous attendons à ce que la consolidation du bitcoin se poursuive au cours des prochaines semaines jusqu'à ce qu'un mouvement décisif ait lieu", a déclaré Pankaj Balani, directeur général de la bourse de dérivés de crypto Delta Exchange.

"Si l'environnement macroéconomique mondial se détériore en raison de la diminution du rythme des liquidités mondiales, on s'attend à ce que le bitcoin franchisse le niveau crucial de 30 000 dollars et défie les sommets du cycle précédent à 20 000 dollars. D'ici là, le bitcoin est susceptible de rester dans cette fourchette et peut mettre en place un piège haussier classique au-dessus de 42 000 $."

Dans l'ensemble, les produits d'investissement en crypto ont connu une quatrième semaine consécutive de flux sortants, totalisant 44 millions de dollars. Depuis la mi-mai, alors que le sentiment négatif s'est répandu, les sorties hebdomadaires nettes ont atteint 313 millions de dollars, soit 0,8% du total des actifs sous gestion.

Le sentiment sur les crypto-monnaies a été écrasé dans un contexte de répression du secteur par la Chine, qui a interdit les activités de minage de bitcoins.

En outre, les régulateurs britanniques et japonais ont indépendamment émis des avertissements contre Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde. Au cours du week-end, le régulateur financier britannique a déclaré que Binance ne pouvait mener aucune activité réglementée et a émis un avertissement aux consommateurs concernant la plateforme.

Le Japon a également émis un avertissement similaire à l'encontre de Binance, affirmant qu'elle a fourni des services d'échange de crypto-monnaies à des clients japonais sans être enregistrée.

Les actifs cryptographiques sous gestion ont également diminué au cours de la dernière semaine pour atteindre environ 38 milliards de dollars. À la fin du mois d'avril, ces actifs sous gestion s'élevaient à 65 milliards de dollars.