L'Ethereum atteint un nouveau record et vise la barrière des 3 000 $.

SINGAPOUR, 3 mai (Reuters) - La crypto-monnaie ether a atteint un niveau record lundi pour s'échanger à un cheveu des 3 000 dollars, prolongeant la hausse de la semaine dernière dans le sillage d'un rapport selon lequel la Banque européenne d'investissement (BEI) pourrait lancer une vente d'obligations numériques sur le réseau blockchain ethereum.

L'Ether a atteint 2 989,95 dollars au début des échanges en Asie. Il a augmenté d'environ 300 % depuis le début de l'année, dépassant la hausse de 95 % du bitcoin, plus populaire. L'ether est la monnaie numérique ou le jeton qui facilite les transactions sur la blockchain ethereum et c'est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière derrière le bitcoin.

Bloomberg a rapporté mardi, citant des sources anonymes, que la BEI envisage d'émettre une obligation numérique de 100 millions d'euros sur deux ans.

Le bitcoin s'est négocié en légère baisse à 56 396 dollars lundi. (Reportage de Tom Westbrook ; édition de Himani Sarkar)