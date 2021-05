L'Ethereum étend ses gains pour atteindre un nouveau record au-dessus de 3 400 $.

SINGAPOUR, 4 mai (Reuters) - La crypto-monnaie ether a étendu ses gains pour atteindre un nouveau record mardi, après avoir dépassé les 3 000 dollars pour la première fois un jour plus tôt, les investisseurs pariant sur son utilité croissante.

Au début des échanges en Asie, il s'est échangé jusqu'à 3 457,64 dollars sur la bourse bitstamp, soit une hausse d'environ 17 %.

Les traders ont attribué ces gains - qui s'élèvent à quelque 365 % depuis le début de l'année - à un rattrapage du bond du bitcoin à la fin de 2020 et aux améliorations apportées à la blockchain d'ethereum qui le rendent plus utile.

Mardi, le taux de change éther/bitcoin a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans et demi, tandis que le bitcoin est resté stable à 57 295 dollars.