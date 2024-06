L'Éthiopie autorisera les banques étrangères à créer des filiales locales et les étrangers à acquérir des parts dans les prêteurs nationaux, selon un projet de loi approuvé par le cabinet vendredi, dans le cadre du plan plus large du gouvernement visant à libéraliser l'économie.

Ce pays de plus de 100 millions d'habitants est l'une des plus grandes économies de l'Afrique subsaharienne et a longtemps été convoité par les investisseurs étrangers après avoir été fermé pendant des décennies.

Les autorités ouvrent le pays aux investissements étrangers dans des secteurs tels que la banque, les télécommunications, les transports et l'aviation.

"Une banque étrangère bien établie, réputée et financièrement saine peut être autorisée à établir (une) filiale de banque étrangère détenue en partie ou en totalité, ou à ouvrir une banque étrangère.

ou un bureau de représentation, ou d'acquérir des actions d'une banque", stipule le projet de loi.

Le projet de loi, que les législateurs doivent d'abord adopter, stipule que les filiales de banques étrangères doivent inclure des résidents locaux non actionnaires éthiopiens dans le conseil d'administration.

La participation globale des ressortissants étrangers et des organisations éthiopiennes détenues par des étrangers dans une banque sera limitée à 40 % du total des actions, selon le projet de loi. La participation directe des investisseurs stratégiques sera limitée à 30 %.

"Ces législations représentent une étape importante dans la mise en place d'une base solide pour la croissance et le renforcement de la crédibilité, de la responsabilité, de la transparence et de la gouvernance de la Banque nationale d'Éthiopie", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Le secteur bancaire éthiopien est dominé par la Commercial Bank of Ethiopia, détenue par l'État, et le secteur compte 29 acteurs, tous détenus localement.

En mai de l'année dernière, la banque centrale a annoncé qu'elle offrirait cinq licences bancaires à des investisseurs étrangers dans un délai de cinq ans.