L'Ethiopie libère d'anciens responsables du gouvernement du Tigré - avocat

La Commission éthiopienne des droits de l'homme, nommée par l'État, a déclaré le 18 mars qu'au moins huit fonctionnaires avaient été arrêtés, mais n'a pas donné de noms, ni les raisons de ces arrestations.

L'avocat et une deuxième source ont déclaré à l'époque que 12 fonctionnaires tigréens, un activiste et un autre homme avaient été arrêtés lors de raids les 7 et 8 mars - soit un total de 14 personnes.

"Tous ont été libérés aujourd'hui et sont maintenant en route pour Addis-Abeba depuis Afar", a déclaré un avocat travaillant avec les détenus, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles.

Le gouvernement a cherché à arrêter les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui combat le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed depuis 16 mois. Mais depuis que le conflit a éclaté, des Tigréens de tous horizons ont été arrêtés et détenus sans charge pendant des semaines ou des mois.

La police affirme enquêter sur toute personne qu'elle soupçonne d'avoir des liens avec le TPLF et nie viser une ethnie particulière. Parmi les personnes détenues figurent des mères et des bébés, des prisonniers âgés, des religieuses et des prêtres - ainsi que des membres de l'administration tigréenne que le gouvernement a lui-même nommés.

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'il se battait contre le TPLF et non contre les Tigréens en général.

L'avocat a déclaré qu'aucune charge n'a été retenue contre le groupe mais que la police les a accusés d'être impliqués dans le terrorisme et d'avoir des liens avec le TPLF.

Le TPLF contrôle désormais le Tigré après que les combattants tigréens ont forcé les militaires à partir à la fin du mois de juin 2021. Mais le gouvernement contrôle le territoire qui l'entoure et seul un mince filet d'aide a pu entrer dans le Tigré, frappé par la famine, depuis le retrait des militaires.

Par ailleurs, un tribunal éthiopien a ordonné la libération sous caution d'un vidéo-journaliste indépendant accrédité auprès de l'agence de presse internationale The Associated Press, après avoir été détenu sans inculpation depuis fin novembre, selon l'agence de presse.

Au moment de leur détention, la police fédérale a accusé Amir Aman Kiyaro et deux autres journalistes locaux de "promouvoir le terrorisme" en interviewant des membres de l'Armée de libération oromo (OLA), un groupe ethnique séparatiste armé que le Parlement a désigné comme groupe terroriste.