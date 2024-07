La banque centrale éthiopienne a levé lundi les restrictions sur le marché des devises étrangères, une étape cruciale pour obtenir un financement du Fonds monétaire international et progresser dans la restructuration de la dette, longtemps retardée.

En décembre dernier, ce pays de la Corne de l'Afrique, qui lutte contre une inflation élevée et des pénuries chroniques de devises étrangères, est devenu la troisième économie du continent en autant d'années à faire défaut sur sa dette.

Le pays est en pourparlers avec le FMI depuis l'année dernière afin d'établir un nouveau programme de prêt, après que le dernier programme soutenu par le Fonds, convenu en 2019, a été abandonné en raison du conflit dans la région septentrionale du Tigré, qui s'est terminé par un accord de paix en novembre 2022.

"Les banques sont désormais autorisées à acheter et à vendre des devises étrangères à leurs clients et entre elles, à des taux librement négociés, la NBE (Banque nationale d'Éthiopie) n'intervenant que de manière limitée", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Dans le cadre de ces réformes, l'Éthiopie obtiendra 10,7 milliards de dollars de financement extérieur de la part de ses partenaires de développement, a déclaré Mamo Mihretu, le gouverneur de la banque centrale, dans une vidéo diffusée en ligne.

"Ce soutien comprend un financement exceptionnel du FMI, de la Banque mondiale et des créanciers", a-t-il déclaré.

"Le FMI et la Banque mondiale fournissent tous deux un soutien financier exceptionnel et concentré en début de période, qui sera l'un des plus élevés qu'ils aient jamais accordés au continent africain.

Le FMI n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a demandé une restructuration de sa dette au titre du processus du cadre commun du Groupe des 20 au début de l'année 2021, mais les progrès ont été ralentis par la guerre civile dans la région du Tigré, qui a duré deux ans.

Le gouvernement d'Addis-Abeba a déjà dévoilé certaines réformes économiques qui, selon les analystes, sont liées aux négociations pour un nouveau programme de réforme du FMI, y compris l'adoption d'une politique monétaire basée sur les taux d'intérêt au début de ce mois. (Reportage de Dawit Endeshaw ; Rédaction de Duncan Miriri ; Edition de Shri Navaratnam)