L'Éthiopie recevra une aide de 10,5 milliards de dollars au cours des prochaines années si les négociations de longue haleine avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aboutissent, a déclaré jeudi le Premier ministre Abiy Ahmed.

En décembre, le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Est, aux prises avec une inflation élevée et des pénuries chroniques de devises étrangères, est devenu le troisième pays du continent à faire défaut sur sa dette en autant d'années.

Des sources au fait du dossier avaient précédemment déclaré à Reuters que l'Éthiopie cherchait à emprunter environ 3,5 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de réformes avec le FMI, tandis qu'un diplomate occidental avait déclaré qu'elle essayait également d'obtenir un soutien budgétaire de 3,5 milliards de dollars de la part de la Banque mondiale et de trouver 3,5 milliards de dollars d'économies supplémentaires grâce à la restructuration de la dette.

Les analystes estiment que l'Éthiopie pourrait devoir accepter de dévaluer sa monnaie, le birr, qui s'échange au marché noir à un taux inférieur de 50 % au taux de change officiel, afin d'obtenir le soutien du FMI.

"Nous avons eu de nombreux entretiens, négociations et discussions avec le FMI et la Banque mondiale. Parce que nous avons été un peu durs avec eux et qu'ils ont été durs avec nous, les négociations ont duré cinq ans", a déclaré M. Abiy aux législateurs.

"Aujourd'hui, avec le soutien de certains pays amis, il semble que nombre de nos idées aient été acceptées. Si ces négociations aboutissent et que nous parvenons à nous mettre d'accord sur les réformes, l'Éthiopie recevra 10,5 milliards de dollars dans les années à venir", a-t-il déclaré.

M. Abiy a ajouté que le gouvernement n'était pas disposé à entreprendre immédiatement certaines réformes, sans donner plus de détails.

"Nous pensons qu'il y a des domaines qui devraient être réformés maintenant et d'autres qui devraient rester en l'état. Si toutes ces suggestions sont acceptées et que nous sommes d'accord, une opportunité s'offre à nous. Ce programme de réforme aura un impact considérable sur l'allègement du fardeau de la dette", a déclaré le premier ministre.