L'Éthiopie s'engage sur le long chemin de la paix après deux ans de guerre

La guerre, qui dure depuis deux ans, a provoqué une grave crise humanitaire, tuant des dizaines de milliers de personnes, laissant des millions de personnes dans un besoin urgent de nourriture et menaçant la stabilité du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Le 2 novembre, le gouvernement fédéral éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), une guérilla devenue parti politique qui domine la région, ont accepté de cesser les combats à la suite de pourparlers sous la médiation de l'Union africaine.

La guerre civile a éclaté en novembre 2020 après des mois d'escalade de récriminations entre les deux parties.

Le TPLF, qui a dominé l'Éthiopie pendant près de trois décennies avant l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, accuse son gouvernement de vouloir centraliser le pouvoir au détriment des régions. Abiy accuse le TPLF de vouloir récupérer le pouvoir national. Chaque partie rejette le récit de l'autre.

Les violations des droits de l'homme par toutes les parties - y compris les exécutions extrajudiciaires, les viols et les pillages - ont été documentées par les agences des Nations Unies, la commission des droits de l'homme nommée par l'État éthiopien et les médias, dont Reuters. Toutes les parties nient ces allégations.

La trêve a permis la reprise des livraisons d'aide internationale dans certaines parties du Tigré. La semaine dernière, la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines a repris ses vols vers la capitale du Tigré.

Mais les perspectives de paix restent incertaines.

Bien que l'Érythrée, un ennemi juré du TPLF qui a combattu aux côtés du gouvernement d'Abiy, ait commencé à retirer certaines de ses forces de deux villes importantes du Tigré la semaine dernière, il n'est pas encore clair si ses troupes se retireront complètement du Tigré.

Jusqu'à ce qu'elles le fassent, les diplomates et les analystes craignent que les forces du Tigré refusent de désarmer, risquant ainsi une reprise des hostilités.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'Éthiopie est une puissance militaire et diplomatique en Afrique de l'Est, stratégiquement située entre la Somalie, le Kenya et le Soudan déchirés par la guerre.

Avant le conflit, les investisseurs avaient afflué vers l'Éthiopie pour obtenir une part de l'une des dernières économies largement inexploitées d'Afrique, qui avait commencé à s'ouvrir aux entreprises étrangères.

L'armée éthiopienne, qui est considérée comme la plus efficace de la Corne de l'Afrique, joue un rôle clé dans une force de maintien de la paix de l'Union africaine (UA) en Somalie et y a également envoyé des troupes de manière indépendante.

Il y a aussi les retombées humanitaires actuelles. Les agences d'aide se plaignent que la guerre en Ukraine a détourné l'attention de la catastrophe en cours en Éthiopie.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR 2023 ?

Cette année sera déterminante pour savoir si le cessez-le-feu conclu en novembre peut apporter une paix durable dans le nord de l'Éthiopie.

Des questions majeures restent à résoudre, notamment le retrait des forces érythréennes et autres qui ont combattu aux côtés du gouvernement et l'avenir du territoire contesté revendiqué à la fois par le Tigré et la région voisine d'Amhara.

Les partenaires internationaux sont fortement investis dans la fin de la guerre. L'UA, le Kenya et l'Afrique du Sud ont contribué à la médiation de la trêve et sont désireux d'apporter une solution africaine au problème. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à imposer des sanctions aux parties qui ne respecteraient pas la trêve.

L'Éthiopie, qui cherche à raviver l'intérêt des investisseurs étrangers, a relancé la vente d'une participation de 40 % dans l'entreprise publique Ethio Telecom et un projet distinct visant à délivrer une deuxième licence complète de télécommunications.

Elle vise également une restructuration de la dette en vertu du Cadre commun du Groupe des 20 et a demandé au Fonds monétaire international un nouveau programme de prêts, mais les progrès ont été compliqués par la guerre.

Découvrez le tour d'horizon Reuters des actualités qui ont dominé l'année, et les perspectives pour 2023.