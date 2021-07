L'Euro de foot donne un coup de pouce aux ventes au détail britanniques

Londres (awp/afp) - La coupe Euro de football a donné un coup de pouce aux ventes au détail de juin en Grande-Bretagne, principalement aux achats de nourriture, constate l'Office national des statistiques (ONS) dans un rapport mensuel vendredi.

En petite progression de 0,5% entre mai et juin, ces ventes s'affichaient en forte hausse de 9,5% comparé à février 2020, et ont donc largement dépassé leur niveau d'avant le plein choc de la pandémie.

La plus forte contribution à la hausse de juin est venue "des magasins d'alimentation où les volumes ont augmenté de 4,2%, avec des signes que cela est lié au début de la coupe Euro 2020 de football", relève l'ONS.

Les achats de carburant automobile ont pour leur part augmenté de 2,3% sur un mois, à mesure que les Britanniques se remettaient à voyager, avec l'arrivée des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires.

A l'inverse, les magasins non alimentaires ont vu leurs ventes reculer de 1,7% en juin comparé à mai, particulièrement dans le domaine des biens pour la maison ou l'habillement.

"L'Euro 2020 a déclenché une vague de dépenses festives au fur et à mesure que les équipes nationales évoluaient dans le tournoi, les fans dépensant dans l'alimentaire et l'alcool" à grands coups de "bières, pizzas et barbecues", constate Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Cela a marqué un tournant comparé à mai, quand "la réouverture des restaurants en intérieur s'était traduite par une baisse des ventes au détail d'alimentation".

L'engouement pour le foot en juin a aussi occulté la passion des Britanniques pour le bricolage, poursuit Mme Streeter, qui remarque aussi que les "problèmes d'approvisionnement qui ont entraîné des pénuries (...) sur les étalages sont peut-être aussi à blâmer pour la baisse" des dépenses dans les biens pour la maison.

Malgré cela, "le niveau des achats dans l'ameublement et les équipements pour la maison reste de 15,8% supérieur à avant la pandémie, ce qui montre que beaucoup de gens continuent d'aménager leur logement, en partie parce qu'ils y passent maintenant beaucoup plus de temps" avec le télétravail parti pour durer, fait aussi valoir Mme Streeter.

Enfin, elle observe qu'une nouvelle "tendance d'achats éthiques semble se développer avec la montée des dépenses dans les boutiques affiliées à des organisations caritatives".

Beaucoup de gens font du tri chez eux et donnent des vêtements ou objets à vendre et les consommateurs "vont à la chasse aux bonnes affaires dans les magasins, attirés par la perspective de contribuer à une belle cause, de limiter le gaspillage et de faire des économies", conclut l'analyste.

Jeudi, une étude de la banque mutualiste Nationwide soulignait que l'argent versé aux associations caritatives avait augmenté de 16% au Royaume-Uni au deuxième trimestre pour un total de 133,7 millions de livres.

