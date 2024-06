L'Europe doit favoriser une plus grande stabilité politique, réduire les formalités administratives et la volatilité des prix de l'énergie pour inverser la tendance à la baisse des investissements étrangers, a déclaré mercredi le cabinet de conseil EY, sur la base d'une enquête menée auprès de chefs d'entreprise.

L'Europe connaît des difficultés économiques depuis des années en raison de la flambée des prix et des retombées de la guerre menée par la Russie en Ukraine, alimentant un sentiment populiste qui a fait grimper l'extrême droite aux élections parlementaires européennes et a incité le président français Emmanuel Macron à convoquer des élections nationales anticipées.

La stagnation de la croissance, les fortes variations des coûts de l'énergie et l'incertitude politique ont nui à la compétitivité de l'Union, en particulier par rapport à des États-Unis en plein essor, laissant les deux plus grands blocs économiques du monde sur une voie divergente.

Les plus de 500 cadres interrogés classent l'instabilité politique, y compris les élections à venir, le populisme et la polarisation comme le deuxième risque le plus important, devancé seulement par un fardeau réglementaire accru.

Les sondages d'opinion français prévoient que le Rassemblement national d'extrême droite de Marine Le Pen pourrait, pour la première fois, arriver en tête des élections du 30 juin et du 7 juillet, même s'il est peu probable qu'il obtienne suffisamment de sièges pour gouverner seul.

Cette situation a ébranlé les marchés financiers ces derniers jours, faisant grimper les coûts d'emprunt français par crainte qu'un gouvernement populiste ne mette à rude épreuve les ressources financières déjà limitées de la France.

"Alors que les tensions géopolitiques et commerciales mondiales s'intensifient, les décideurs politiques européens doivent être équipés pour répondre rapidement et de manière décisive, a déclaré EY. "Les États membres individuels doivent être alignés sur les domaines clés, y compris les industries qui doivent être protégées et où se situent les menaces."

La volatilité des prix de l'énergie pourrait être réduite en investissant dans des infrastructures mieux connectées et en encourageant une transition verte, étant donné que l'Europe a été trop dépendante de la Russie pendant des décennies.

Mais la bureaucratie est la plus grande menace, selon les dirigeants.

"Les décideurs politiques européens peuvent atténuer ces inquiétudes en harmonisant les réglementations, en reconsidérant le rythme d'introduction de nouvelles réglementations et en abrogeant les lois obsolètes dans la mesure du possible", a déclaré EY.