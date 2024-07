Les traders européens tentaient de sortir les marchés boursiers de la chute des valeurs technologiques jeudi, alors que l'attention se tournait vers la Banque centrale européenne pour savoir si le mois de septembre serait le prochain moment propice à une baisse des taux d'intérêt.

La journée a déjà été bien remplie.

Le yen japonais a atteint son niveau le plus élevé en six semaines en raison des spéculations sur une intervention soutenue, tandis que les marchés boursiers étaient toujours ébranlés après que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers des fabricants de puces aient donné au Nasdaq sa pire journée depuis décembre 2022 mercredi.

Les marchés obligataires sont restés globalement stables et, à 1,0930 dollar, l'euro s'est maintenu près d'un pic de quatre mois face à un dollar inhabituellement modéré, avant la réunion de la BCE où les questions ont porté sur la date de la prochaine réduction des taux.

Etant donné que les décideurs politiques de la banque n'ont pas pris le contre-pied des attentes actuelles du marché, l'économiste de BNP Paribas Luca Pennarola a déclaré que "sauf chocs", septembre était leur date préférée pour la prochaine baisse des taux d'intérêt.

Sa collègue Mariana Monteiro a déclaré qu'il serait important de savoir si la décision de jeudi - dans laquelle les taux devraient être maintenus inchangés - sera unanime étant donné les divergences émergentes sur une reprise économique qui pourrait s'essouffler mais aussi sur des poches d'inflation persistantes.

Sur le marché des changes, le dollar américain s'est approché de son niveau le plus faible en quatre mois face à un panier de devises.

Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt en septembre aux États-Unis, ce qui signifie que l'or est resté proche de ses récents records.

Les actions européennes se sont efforcées de rester positives, le STOXX 600 étant en passe de mettre fin à une série de trois séances de baisse. Le pétrole et le gaz ont dopé l'indice de référence avec une hausse de 1 %, le secteur ayant suivi l'augmentation des prix du brut.

Le secteur technologique a de nouveau baissé de 0,75 % après une chute de 4,4 % mercredi - sa pire journée depuis décembre 2022 - à la suite d'un rapport indiquant que les États-Unis envisageaient de restreindre davantage les exportations de technologies avancées de semi-conducteurs vers la Chine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a vu un sous-indice des valeurs informatiques chuter de 2,5 % au cours de la nuit. Les actions sud-coréennes, fortement axées sur la technologie, ont reculé de 1,5 %, tandis que les actions taïwanaises ont chuté de 2 %.

La force du yen et la chute brutale des actions du secteur des puces ont entraîné une baisse de plus de 2 % du Nikkei japonais.

"Ce pic de volatilité conduit maintenant à une réduction des risques plus large, les investisseurs s'inquiétant d'un positionnement tendu", a déclaré Ben Bennett, stratège en investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management.

PRENEZ, PRENEZ, PRENEZ

Le sentiment général de risque a également été touché après que le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré mercredi que Taïwan "avait pris environ 100 % de notre activité dans le domaine des puces" et devrait payer les États-Unis pour sa défense, car elle ne lui donne rien.

Les actions chinoises ont vacillé, les investisseurs attendant des informations sur la politique à suivre lors d'une réunion clé des dirigeants à Pékin. L'indice composite de Shanghai a fait une poussée tardive pour terminer en hausse de 0,55%, bien que le secteur technologique ait encore terminé en baisse.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, était en hausse de 0,1 % à 103,78, non loin du plus bas niveau de quatre mois de 103,64 qu'il a atteint mercredi.

Le yen a atteint son plus haut niveau en six semaines contre le dollar à 155,375 dans les premiers échanges après une forte hausse mercredi qui a amené les traders à soupçonner les autorités japonaises d'être à nouveau sur le marché pour soutenir la monnaie. Il était en dernier lieu à 156.

Les données de la Banque du Japon suggèrent que Tokyo pourrait avoir acheté près de 6 trillions de yens la semaine dernière afin d'éloigner le yen fragile de ses plus bas niveaux en 38 ans depuis le début du mois.

Le yen a chuté de 9,5 % par rapport au dollar cette année en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon, ce qui a créé une opportunité commerciale lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs cotés en dollars afin d'obtenir un rendement plus élevé, ce que l'on appelle le carry trade.

Les analystes ont toutefois indiqué que les mesures suspectes prises la semaine dernière par Tokyo pourraient inciter les opérateurs à dénouer certaines de leurs positions.

"On a l'impression que le vent tourne un peu et que cela met mal à l'aise les opérateurs de carry trade financés par le yen", a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Marlborough Investment Management.

Dans le secteur des matières premières, l'or était en hausse de 0,5 % à 2 469 dollars l'once, juste en dessous du record de 2 483,60 dollars qu'il a atteint mercredi.

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse, le Brent progressant de 0,4 % à 85,45 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 0,7 % à 83,43 dollars. (Reportage complémentaire d'Ankur Banerjee à Singapour ; rédaction d'Arun Koyyur)