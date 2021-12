L'Europe attendue en hausse, l'optimisme continue de l'emporter

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, un optimisme mesuré baignant les marchés grâce à des signes encourageants sur l'impact du variant Omicron du coronavirus et des données économiques américaines solides.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,53% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,49% et le FTSE à Londres 0,52%.

L'appétit pour le risque s'est progressivement amélioré depuis lundi après avoir été ébranlé par les restrictions gouvernementales introduites pour freiner la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus.

Bien que toutes les interrogations sont loin d'être résolues, les investisseurs reprennent confiance dans les perspectives économiques.

Des études menées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ont indiqué mercredi que les risques d'hospitalisation étaient moindres avec Omicron qu'avec le variant Delta.

Après des statistiques américaines au-dessus des attentes mercredi, une nouvelle série d'indicateurs est au menu du jour aux Etats-Unis parmi lesquels les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis à 13h30 GMT, qui incluent l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed.

A WALL STREET

Les contrats à terme indiquent une ouverture de Wall Street stable au lendemain d'une séance de hausse: l'indice Dow Jones a gagné 0,74% à 35.753,89 points, le S&P-500 a pris 1,02% à 4.696,56 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,18% à 15.521,89 points.

La confiance du consommateur a continué de s'améliorer en décembre, d'après l'enquête mensuelle du Conference Board, laissant entrevoir un rebond prolongé de l'économie en 2022.

Des données distinctes ont indiqué que les ventes de maisons ont augmenté en novembre pour un troisième mois consécutif, tandis que la croissance du produit intérieur brut américain a été revue à la hausse pour la période juillet-septembre, à 2,3% sur un an contre 2,1%.

EN ASIE

Dans le sillage de Wall Street et de rachats à bon compte, le Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 0,83%. Mais l'annonce mercredi des premiers cas de transmission locale du variant Omicron à Osaka a limité les gains.

En Chine, les marchés actions évoluent sans grand changement, les gains des valeurs industrielles étant compensés par des pertes dans les secteurs financier et immobilier.

L'indice CSI300 grappille 0,48% et l'indice composite de Shanghai 0,42%.

CHANGES

L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert contre d'autres devises de référence, se stabilise près d'un plus bas d'une semaine, les cambistes se montrant plus optimistes quant aux perspectives économiques mondiales et délaissant les actifs refuges.

L'euro gagne ainsi 0,11% à 1,1337 dollar.

TAUX

Le marché obligataire américain connaît peu de changements dans l'attente des indicateurs du jour: le rendement des emprunts d'Etat à dix ans est stable à 1,4618%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en légère hausse, soutenu par un dollar plus faible sur fond d'optimisme concernant la croissance mondiale alors même que plusieurs pays renforcent les mesures sanitaires pour ralentir la propagation d'Omicron.

Le baril de Brent gagne 0,09% à 75,36 dollars et celui de brut léger américain 0,12% à 72,85 dollars.

(édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Laetitia Volga