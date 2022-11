L'Europe baisse après la Fed et avant la Banque d'Angleterre

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi matin dans un contexte de reflux de l'appétit pour le risque après la mise en garde du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt et avant les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE).



À Paris, le CAC 40 abandonne 0,72% à 6.231,93 vers 09h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,22% et à Francfort, le Dax reflue de 0,72%.



L'indice EuroStoxx 50 est en repli de 0,8%, le FTSEurofirst 300 de 0,84% et le Stoxx 600 de 0,92%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une poursuite de la baisse après le recul marqué subi mercredi par Wall Street (-2,5% pour le Standard & Poor's 500 ).



Après la quatrième hausse de taux de trois quarts de point décidée par la banque centrale américaine, son président, Jerome Powell, a averti qu'une importante incertitude subsistait sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution ont estimé en septembre. Il a en outre jugé "très prématurée" l'idée d'une pause dans le resserrement monétaire.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans prend huit points de base à 4,14% et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux, avance de 11,2 points à 4,68%. En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans bondit de 10,5 points à 2,24% après avoir atteint en séance, 2,26%, au plus haut depuis le 26 octobre.



Au Royaume-Uni, le communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est prévu à 12h00 GMT et les marchés tablent sur une hausse du coût du crédit de 75 points de base, un rythme similaire aux dernières hausses décidées par la Fed et la BCE.



Outre les décisions des banques centrales, la séance est animée par de nombreuses publications d'entreprises.



BNP Paribas , qui a fait état de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, prend 2,42%, tandis que l'indice sectoriel des banques avance de 0,3%.



Axa prend 1,89%, soutenu par la hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année.



En baisse Stellantis recule de 1,73% malgré une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. Le constructeur automobile est affecté comme l'ensemble du secteur



(-2,14%) par les craintes d'une récession qui pourrait peser sur la demande, selon des traders. BMW , qui a également publié ses résultats, cède 3,68%.



Legrand plonge de 7,38%, un analyste jugeant que le groupe français d'équipements électriques est à la traîne de ses concurrents.



Ailleurs en Europe, les publications de Rolls-Royce



(-4,39%), Uniper (-2,47%), Adecco (-2,15%) ont déçu, tandis que celles de Sainsbury's (+3,31%) et Zalando (+2,97%) sont bien accueillies. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)