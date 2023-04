PARIS (Reuters) - Les Bourses en zone euro ont fini en baisse jeudi et Wall Street reculait à mi-séance, le recul du secteur automobile dans le sillage de Tesla plombant le moral des investisseurs, déjà ébranlé par les incertitudes sur la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,14% à 7.538,71 points. Le Footsie britannique a grignoté 0,05% et le Dax allemand de 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,2%, le FTSEurofirst 300 0,1% et le Stoxx 600 0,15%.

Au moment de la clôture en Europe, les principaux indices de Wall Street perdaient de 0,3% à 0,6%.

Tesla chutait de 9,45% après une marge brute trimestrielle inférieure aux attentes à cause de baisses de prix à répétition sur ses véhicules électriques.

Le constructeur automobile entend poursuivre cette guerre des prix entamée fin 2022, ce qui entraîne les cours boursiers de ses concurrents dans le rouge.

Les inquiétudes persistantes sur la politique de taux des banques centrales ont continué aussi de peser sur la tendance en Europe et aux Etats-Unis. Les chiffres décevants de l'inflation britannique publiés mercredi font craindre que les grandes institutions continuent à donner la priorité à la stabilité des prix plutôt qu'au soutien à l'économie.

Confirmant cette appréhension, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a estimé qu'il restait "encore un peu de chemin à faire" sur le resserrement de la politique face à l'inflation "trop forte par rapport à la cible".

VALEURS

Le secteur européen de l'automobile a cédé 3,73%, accusant la plus forte baisse du jour, avec la crainte que la firme d'Elon Musk, Tesla, continue à casser les prix de ses voitures électriques.

"Le fait que la demande de voitures électriques diminue n'aide pas non plus, étant donné que l'intérêt économique d'en posséder une a diminué parallèlement à la baisse des prix de l'essence", estime Michael Hewson, chez CMC Markets.

Ainsi, en dépit d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, Renault a chuté de 7,97%, sa plus forte baisse depuis plus d'un an. Volkswagen, Mercedes, BMW et Stellantis ont perdu de 3,09% à 5,31%.

L'Oréal (+1,72%) a fini en tête du CAC après une croissance des ventes dopée par son activité aux Etats-Unis et en Europe.

TAUX Les rendements des obligations d'Etat européennes ont fini en baisse après avoir atteint la veille leur niveau le plus élevé depuis un mois avec la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire des grandes banques centrales.

Le dix ans allemand, référence en zone euro, a reculé sous 2,45% après être monté jusqu'à 2,54% mercredi.

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans cède plus de dix points à 3,5337%.

Les inquiétudes des investisseurs sur le relèvement du plafond de la dette américaine - sujet sur lequel démocrates et républicains ne parviennent pas à s'accorder - ont fait grimper le coût d'une garantie contre un risque de défaut de paiement des Etats-Unis à son plus haut niveau depuis 2011.

CHANGES

Le dollar cède un peu de terrain face à un panier de devises (-0,2%), la faiblesse des indicateurs du jour confortant les anticipations de récession aux Etats-Unis cette année.

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière tandis que l'indice d'activité "Philly Fed", qui concerne la région de Philadelphie, a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans. Les variations sont limitées du côté des changes: le dollar perd 0,11% face aux autres grandes devises, dont l'euro à 1,0972 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est tombé à son plus bas niveau depuis le début du mois, déprimé par un dollar plus ferme et des attentes de hausse des taux d'intérêt.

Le Brent cède 2,23% à 81,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,17% à 77,44 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)

par Laetitia Volga