L'Europe boursière soutenue par l'espoir d'un redémarrage de l'économie

par Blandine Henault

Hormis la place de Paris, les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse lundi dans la matinée alors que les investisseurs espèrent un redémarrage de l'économie avec la levée progressive dans différents pays des mesures de confinement mises en oeuvre pour limiter la propagation du coronavirus.

Vers 08h15 GMT, le Dax à Francfort avance de 0,23% et à Londres, le FTSE, fermé vendredi, prend 0,74%. À Paris, l'indice CAC 40 est à la traîne et recule de 0,25% à 4.538,46 points, plombé par le repli des valeurs de l'aéronautique.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,1%, le FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,37% et le Stoxx 600 progresse de 0,14%.

Alors que plusieurs pays en Europe ont déjà assoupli les mesures de distanciation sociale, c'est au tour des Français de sortir progressivement du confinement ce lundi près de deux mois après la mise en place en urgence de mesures restrictives visant à limiter la propagation du coronavirus.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a présenté dimanche les mesures pour progressivement assouplir le confinement imposé il y a sept semaines alors que le pays est le plus durement touché en Europe par l'épidémie.

Cette fin progressive du confinement fait espérer un redémarrage de l'économie, mise quasiment à l'arrêt depuis la mi-mars, des espoirs qui ont porté les marchés d'actions ces derniers jours.

"Pour l'instant, les marchés semblent intégrer la perspective d'une amélioration de l'activité économique dès maintenant, et bien que cela puisse être vrai, il est peu probable que l'activité soit proche du niveau que nous avons connu avant le début de la crise", prévient Michael Hewson, responsable de la stratégie marchés chez CMC Markets UK, qui juge la hausse récente des marchés d'actions "optimiste" voire un "peu irréaliste".

Ce d'autant plus que la crise sanitaire est toujours présente: la Corée du Sud a prévenu dimanche d'une possible deuxième vague de contamination alors que le nombre de nouveaux cas a bondi à un plus haut d'un mois.

La Chine a aussi annoncé lundi 17 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont cinq à Wuhan, ville où s'est déclarée l'épidémie de coronavirus à la fin de 2019.

En Allemagne, plus de 350 nouveaux cas ont été répertoriés lundi.

VALEURS

A Paris, Renault grimpe de 3,95%, en tête du CAC 40, et Peugeot avance de 0,29% alors que le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit prêt lundi à aider les acteurs de la filière automobile française en échange de relocalisations.

En tête du Stoxx 600, l'allemand Wirecard bondit de 8,35% après avoir annoncé un remaniement de son conseil d'administration à la suite des accusations d'irrégularités comptables démenties par le groupe.

A l'inverse, EasyJet chute de 6,94% après les annonces dimanche de Boris Johnson, qui a déclaré qu'une quarantaine serait bientôt nécessaire pour les personnes entrant dans le pays par voie aérienne afin d'éviter un second pic de la pandémie de coronavirus.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,05% lundi, après avoir touché un pic de deux mois plus tôt en séance, encouragée par la progression vendredi de Wall Street et les espoirs de redémarrage de l'économie mondiale avec la fin progressive du confinement.

La tendance a été plus mitigée pour les Bourses chinoises, le CSI 300 des grandes capitalisations ayant clôturé en baisse de 0,09%.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les indices américains signalent une hausse de l'ordre de 0,2% à 0,4% à l'ouverture lundi, dans la foulée de la progression déjà observée vendredi après la publication de chiffres moins catastrophiques que prévu de l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,91% à 24.331,32 points et le S&P-500 a pris 1,69%, à 2.929,8 points.

De son côté, le Nasdaq Composite a avancé de 1,58% à 9.121,32 points.

TAUX

Les investisseurs sur le marché obligataire se montrent beaucoup plus prudents sur les perspectives économiques et les rendements suivent seulement de loin la remontée des marchés d'actions.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne lundi plus d'un point de base, à 0,694% tandis que le rendement du Bund allemand à dix ans avance de deux points de base, à -0,513%.

CHANGES

L'optimisme autour du redémarrage de l'économie soutient le dollar, en hausse de 0,15% face à un panier de devises de référence.

De son côté, le yen se replie de 0,45% après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque du Japon ayant montré que certains membres du conseil des gouverneurs avaient appelé à des actions encore plus fortes que celles décidées lors de la réunion du 27 avril pour éviter une répétition de la "Grande Dépression".

L'euro est quant à lui quasiment stable, autour de 1,0825.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent en nette baisse lundi, les inquiétudes concernant les stocks élevés et la faible demande contrebalançant le soutien apporté par les réductions de production entreprises chez certains des principaux producteurs mondiaux.

Le baril de Brent recule de 3,2% à moins de 30 dollars et celui du brut léger américain perd 3,4% sous 24 dollars.

(Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)