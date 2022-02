L'Europe centrale commence à accueillir des réfugiés ukrainiens

(.)

par Krisztina Than et Pawel Florkiewicz

VARSOVIE/BUDAPEST, 24 février (Reuters) - Plusieurs centaines d'Ukrainiens fuyant la guerre avec la Russie sont arrivés jeudi dans des pays voisins d'Europe centrale, des points d'accueil et des troupes aux frontières de ces Etats ayant été déployés jeudi pour fournir une assistance.

Les pays situés sur le flanc oriental de l'Union européenne sont des anciens signataires du Pacte de Varsovie qui était dirigé par Moscou, et sont aujourd'hui membres de l'Otan. Parmi eux, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie partagent une frontière terrestre avec l'Ukraine.

La Russie a envahi jeudi matin l'Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime, la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque a confirmé les pires craintes de l'Occident et fait craindre un flux de réfugiés fuyant l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants.

La Pologne a appelé à l'instauration de "sanctions les plus féroces possibles" contre la Russie et le ministre tchèque des Affaires étrangères a qualifié cet acte d'"agression barbare".

Les Ukrainiens ont commencé à affluer en Pologne, où vit la plus grande communauté ukrainienne de la région, soit environ un million de personnes, et qui est le pays de l'UE le plus accessible depuis Kiev.

Jeudi, des dizaines de personnes sont arrivées au point de passage de Medyka, habituellement calme, certaines portant des bagages et accompagnées d'enfants.

Des groupes de personnes ont également fui vers la Hongrie par les points de passage de Beregsurany et de Tiszabecs, certains venant même de Kiev, a déclaré un journaliste de Reuters. Certains sont arrivés en voiture, mais il y avait aussi de nombreux piétons transportant des valises.

Les autorités douanières slovaques ont déclaré que les voitures de particuliers devaient attendre jusqu'à huit heures avant de pouvoir franchir le plus fréquenté des trois points de passage routiers entre la Slovaquie et l'Ukraine.

VOLS ET SERVICES FERROVIAIRES SUSPENDUS

La Slovaquie a interrompu le trafic ferroviaire vers l'Ukraine, et la compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a temporairement suspendu tous ses vols à destination et en provenance de l'Ukraine.

La République tchèque, qui n'a pas de frontière avec l'Ukraine mais où vivent 260 000 Ukrainiens, a également déclaré qu'elle était prête à aider les réfugiés. Les chemins de fer tchèques ont proposé des wagons de 6 000 places et des lits pour aider à l'évacuation des personnes si nécessaire.

Les pays des Balkans préparent des hôtels et d'autres bases touristiques pour les accueillir, a dit le Premier ministre bulgare Kiril Petkov. La Bulgarie n'a pas de frontière terrestre avec l'Ukraine, mais est un pays riverain de la mer Noire, tout comme l'Ukraine et la Russie.

La Roumanie est prête à accorder une aide humanitaire si nécessaire, a déclaré jeudi le président Klaus Iohannis, qui a également appelé à un travail cohérent du flanc oriental de l'OTAN.

Le président bulgare Rumen Radev a déclaré que son pays se préparait à évacuer par voie terrestre plus de 4 000 Bulgares d'origine ukrainienne et était prêt à accueillir d'autres réfugiés ukrainiens. (Avec la contribution des bureaux Reuters en Europe centrale, rédigé par Krisztina Than; version française Elena Vardon et Khadija Adda-Rezig, édité par Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)